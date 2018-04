Côte d’Ivoire: « prisonniers politiques », Me Dadje confirme leur existence

Me Dadje Rodrigue, l’avocat de Mme Simone Ehivet Gbagbo dénonce un déni de démocratie en Côte d’Ivoire. Il y a bien « des prisonniers politiques» dans le pays, selon lui, contrairement à ce que veulent faire croire les autorités et la justice ivoirienne.

Me Dadje Rodrigue évoque les "prisonniers politiques"

Pour avoir relayé des propos de Michel Gbagbo, le fils de l’ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, Laurent Despas du site Koaci.com avait été condamné par la justice ivoirienne. Il a été défendu, comme Michel Gbagbo, par Me Ange Rodrigue Dadje, un des avocats les plus réputés du barreau ivoirien.

Cet homme de droit est revenu sur l’affaire « des prisonniers politiques » en disant : « Je confirme qu'il y a bel et bien des prisonniers d'opinions sinon des prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas le fait de leur coller des infractions imaginaires qui y changeront quelque chose. »

Il faut noter que plusieurs politiciens ivoiriens sont en prison en Côte d’Ivoire. M. Moïse Lida Kouassi ou encore M. Hubert Oulaye sont enfermés dans des prisons ivoiriennes depuis plusieurs années. Des officiers ivoiriens, Anselme Séka Yapo, Jean-Noël Abéhi ou encore le très populaire général Bruno Dogbo Blé, considérés comme des proches de Gbagbo, sont eux aussi en prison.

C’est fort de ce constat que Me Ange Rodrigue Dadje a mis « n'importe quel acteur judiciaire ou gouvernemental au défis d'en avoir le débat public et télévisé » avec lui pour le « convaincre du contraire » de la non existante de prisonniers politiques en Côte d’Ivoire.