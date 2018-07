Côte d'Ivoire: PDCI, Adjoumani curieusement épargné par les sanctions

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

Le Conseil de discipline du PDCI a statué, ce jeudi, sur un cas d'indiscipline au sein du parti. Cependant, le cas de Kobenan Kouassi Adjoumani, figure de proue de la dissidence, n'a pas été évoqué.

Adjoumani fait reculer le Conseil de discipline

Le Conseil de discipline du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) qui a été annoncé en grande pompe, pour ce jeudi 5 juillet 2018, n'a finalement accouché que d'une souris. Alors que le vieux parti est au bord de l'implosion entre pro et anti parti unifié, ce n'est que M. N'guessan Koffi Jérôme, membre du Bureau politique, accusé de « violation grave de la discipline », qui a été exclu du parti jusqu'au nouveau congrès.

Son péché, c'est d'avoir « participé, le 17 juin 2018, au Bureau politique du PDCI-RDA. Action initiée au fin de l'annulation des décisions du Bureau politique alors que celles-ci n'ont fait l'objet d'aucune contestation préalable ».

Quid des frondeurs conduits par le ministre des Ressources animales et halieutiques, Kobenan Kouassi Adjoumani, qui vient de créer « Sur les traces d'Houphouët-Boigny », un courant au sein du PDCI. Et pourtant, dans un communiqué, Henri Konan Bédié avait clairement indiqué que « le PDCI-RDA ne permet pas et n’admet pas en son sein des courants formellement constitués ». Ajoutant par conséquent que « les contrevenants aux dispositions de nos textes, ainsi qu’aux résolutions du Bureau Politique qui restent inviolables, seront sévèrement traduits devant le Conseil de Discipline ».

Le Conseil de Discipline s'est effectivement réuni, ce jeudi, sous la présidence de Aoua Touré, vice-président du PDCI. Mais, les cas du ministre Adjoumani et des autres dissidents du parti créé par Félix Houphouët-Boigny ont été royalement occultés lors de ces assises.

Serait-ce une légitimation de l'action de ceux qui ont créé ce courant ou un recul de Bédié devant Adjoumani ? Quoi qu'il en soit, le camp Adjoumani semble bien confortable dans sa position.