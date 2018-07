Côte d'Ivoire : Descente aux enfers effrénée pour Emmanuel Eboué

C'est à croire qu'Emmanuel Eboué est frappé par un mauvais sort duquel il peine à se sortir. Après sa faillite suite à son divorce qui lui a coûté sa fortune, l'ancien footballeur des Éléphants vient d'être arrêté par la police londonienne pour incendie volontaire.

Emmanuel Eboué, du calice jusqu'à la lie

Les choses vont vraisemblablement de mal en pis pour Emmanuel Eboué qui a jusque-là du mal à sortir de cette succession de malheurs qui le frappe depuis un certain temps. L'ancien international ivoirien a connu des périodes tumultueuses avec son épouse belge Aurélie Bertrand, avec laquelle il a fini par divorcer. Mais cette dernière avait profité de la « naïveté » de son conjoint pour le ruiner totalement. La mère de ses deux filles lui a en effet soutiré près de 7 millions (4,59 milliards de FCFA) des 8 millions d'euros (5,24 milliards de FCFA) qu'il a perçus pour son transfert dans le club turc de Galatasaray.

Et comme si un malheur n'arrivait jamais seul, l'ancien ambianceur de la sélection ivoirienne a été viré, le 31 mars 2016, du club anglais de Sunderland dans lequel il venait de poser ses valises. Cette décision du club se justifiait par la suspension d’un an infligée quelques heures plus tôt par la FIFA à l’encontre de l’Ivoirien pour des dettes non soldées à son ancien agent, Sébastien Boisseau, depuis juillet 2013.

Reclus à l'intérieur d’un appartement où l'a hébergé un ami, l'ancien joueur des Gunners raconte son calvaire : « Parfois, j’éteins les lumières parce que je ne veux pas que les gens sachent que je suis à l’intérieur. Je suis dans la maison, mais j’ai peur parce que je ne sais pas à quelle heure la police viendra. » Avant d'ajouter avec amertume : « Chaque jour, je lave mes jeans, mes vêtements, tout. Mes mains sont devenues dures comme si je travaillais dans une ferme. » Toutes ces conditions difficiles de la vie l'avaient amené à penser au suicide.

Emmanuel Eboué arrêté par la police londonienne

Alors que son cri de cœur avait commencé à avoir un écho favorable auprès de certains de ses anciens dirigeants et autres compagnons, que patatras ! Le samedi dernier, la police anglaise a en effet mis le grappin sur l'ancien latéral-droit d'Arsenal au motif qu'il aurait volontairement provoqué, le 30 juin dernier, l'incendie de sa résidence d'Enfield. Après 24 heures de détention dans un commissariat du nord de Londres, l'Ivoirien a été libéré sous caution, le 8 juillet, mais son dossier judiciaire suit son cours.

A 35 ans révolus, Eboué Emmanuel tire véritablement le diable par la queue, et le monde semble s'écrouler autour de lui. Ses anciens coéquipiers de clubs et surtout de la sélection ivoirienne sont donc interpellés pour sortir leur "frangin" de cette mauvaise passe, plutôt que de lui apporter des soutiens à titre posthume, comme ce fut le cas pour Steve Gouhouri, un ancien joueur des Eléphants dont le corps sans vie a été retrouvé dans le Rhin, un cours d'eau allemand, le 31 décembre 2015.