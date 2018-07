Mali/Campagne électorale:Top depart pour IBK et Soumaïla Cissé

Le président malien Ibrahim Boubacar Kéita (IBK), candidat à la présidentielle du 29 juillet, et son principal adversaire Soumaila Cissé lanceront simultanément leurs campagnes dimanche après-midi à Bamako.

IBK et son principal adversaire Soumaila Cissé en campagne

Si IBK a choisi le stade du 26 mars pour son meeting de lancement de sa campagne autour du thème: "le grand Mali avance", en début d’après-midi du dimanche, le chef de file de l’opposition sera au même moment face à ses militants sur le boulevard de l'indépendance.

Cette cérémonie sera suivie de la présentation lundi du programme de campagne de Soumaïla Cissé, qui affronte pour la deuxième fois Ibrahim Boubacar Kéita, après son échec en 2013.

Candidat pour la troisième fois à la magistrature suprême, le chef de file de l’opposition a appelé samedi à une "campagne calme et apaisée, avec un véritable débat et programme et contre programme", sur sa page Facebook samedi.

Dans Bamako, où d’autres candidats ont lancé leur campagne samedi, quelques affiches du président sont visibles ainsi que celles de ses adversaires. Les 24 candidats en lice ont jusqu'au 27 juillet pour convaincre leurs électeurs.