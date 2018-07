Mali: Le gouvernement dénonce la vidéo mettant en cause des soldats

Le gouvernement malien a déploré vendredi, la publication d’une vidéo mettant en cause des soldats maliens "dans une supposée exécution de membres d’une communauté au centre du pays", dénonçant une "manœuvre" pour "salir l’image" des militaires et du pays.

"Manœuvre grotesque et éhontée" visant à salir les soldats maliens

"Des individus mal intentionnés font circuler depuis quelques jours sur les réseaux sociaux, une vidéo sanglante tendant injustement à mettre en cause les Forces armées maliennes (FAMAs) dans une supposée exécution sommaire de membres d’une communauté au centre du pays", indique une note du gouvernement.

Le gouvernement malien a dénoncé une "manœuvre grotesque et éhontée visant à salir (le) pays et l’image (des) militaires", estimant que cette vidéo "renforce la thèse de la manipulation ourdie par les ennemis de la paix".

Pour lui, "il s’agit de la même vidéo qui fait débat" au Cameroun, "attribuant des allégations d’exactions à son armée régulière".

Une vidéo similaire, publiée sur internet, montre l'exécution par des supposés soldats camerounais, des civils dans l'extrème-nord du Cameroun, suscite une polémique dans le pays.

Alors que les autorités camerounaises dénoncent "une manœuvre de désinformation", estimant que "les faits projetés n’ont aucun rapport avec l’action des Forces de défense et de sécurité" dans la zone, l’organisation internationale Amnesty affirme avoir des "preuves crédibles" de l'exécution des civils par l'armée.

Le 19 mai, à la foire hebdomadaire de Boulkessy, dans la région de Mopti (Centre), en représailles à la mort d’un des leurs, abattu par un élément non identifié, des militaires du bataillon malien de la Force conjointe du G5 Sahel auraient tué des civils sur les lieux, a rappelé la mission onusienne.

A cet égard, la Minusma a diligenté une enquête destinée à déterminer les circonstances de ces violations et abus et établir les faits et les responsabilités afin que les présumés auteurs soient traduits en justice.

"L’enquête a permis de conclure que des éléments du bataillon malien de la Force conjointe du G5 Sahel ont sommairement et/ou arbitrairement exécuté 12 civils au marché de bétail de Boulkessy", selon la Minusma, précisant que "le rapport de cette enquête a été communiqué au gouvernement du Mali".