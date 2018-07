Côte d'Ivoire : Parti unifié, les risques encourus par Bédié

Le RHDP est devenu un parti politique avec pour président Alassane Ouattara. Le président du PDCI RDA M. Henri Konan Bédié a brillé par son absence à l'Assemblée Générale Constitutive du parti unifié à cause de profondes divergeances avec le RDR sur l'origine politique du candidat qui représentera le parti unifié à la prochaine élection présidentielle de 2020. Kyria Doukoure (journaliste indépendante), analyse les risques encourus par le président Bédié et le PDCI RDA.

La signature du PDCI avec ou sans Bédié...?

C'est un secret de polichinelle. Quand M. Ouattara veut quelque chose, il se donne les moyens de l'obtenir quitte à piétiner la loi s'il le faut. En dépit de ce qu'il affirme, il sait qu'un RHDP sans le PDCI RDA n'a aucune saveur idéologique et populaire. M. Ouattara va donc tout donner afin que la signature du PDCI RDA se couche sur les documents du parti unifié.

Deux schémas s'offrent à lui dans ce cas: soit il réussit à convaincre le président Bédié qui signe (ce qui est très peu probable actuellement) soit il lui arrache la signature du parti et je pense que c'est ce schéma déjà utilisé à maintes reprises qui sera réédité.

La décision du dernier bureau politique du PDCI RDA qui remet la question du parti unifié après la présidentielle et le congrès en 2020 est déjà contestée en justice. Cette dernière va rendre un verdict en faveur des plaignants qui vont s'y appuyer pour faire convoquer un congrès extraordinaire ou ordinaire et organiser une élection à la tête du parti. Congrès qui sera bien entendu boudé par le président Bédié et les militants du PDCI RDA. Le RDR se chargera du remplissage et M. Ahoussou Jeanot ou M. Kablan Duncan sera élu président du parti. Dans la même foulée, les documents relatifs au parti unifié seront signés. Ce groupe de dissidents aura la légalité tandis que HKB conservera la légitimité et la popularité.

Une fois que j'ai affirmé cela, il appartient à la direction du parti d'anticiper. Le message de M. Ouattara hier, c'était des menaces quand il dit ne pas vouloir d'un PDCI RDA divisé en blocs. C'est maintenant qu'il faut montrer la capacité de résilience du PDCI RDA. Il faut faire monter la jeune génération au créneau en rassemblant même les frustrés potentiels comme KKB et Yasmina Ouegnin. Ils ont eu tort d'avoir eu raison trop tôt. Le président Bédié doit clairement affirmer son ambition de ne pas briguer un mandat. Cette posture donnera de la légitimité à sa démarche.

Quoi qu'on dise, le PDCI RDA a les cartes en main. Mais de bonnes cartes ne servent à rien si on ne sait pas lire le jeu.

Au jeu d'échecs, les fous sont les plus près du roi.

Kyria Doukoure

Journaliste indépendante

Consultante actu Côte d'Ivoire