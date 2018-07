Côte d’Ivoire: Ouattara félicité pour la mise en place du RHDP

Le parti politique unifié RHDP vient d’être créé. Il a tenu son Assemblée Générale Constitutive le 16 juillet 2018 à l’hôtel Sofitel Ivoire. Le Président Alassane OUATTARA, Président d’Honneur du Rassemblement Des Républicains (RDR), a été désigné Président du RHDP. Au-delà des aspects festifs de cette cérémonie, ce qui nous a marqué, c’est la profondeur du discours prononcé par le tout nouveau Président du RHDP, le Président Alassane OUATTARA. Nous voulons nous autoriser à revenir sur certains aspects qui certainement vont conditionner et orienter les débats, les analyses ainsi que les actions politiques à partir de maintenant.

Premier Aspect : Les présents à cette Assemblée Générale Constitutive du RHDP

Le parti unifié RHDP a été créé par le RDR, l’UDPCI, le PIT, le MFA, l’UPCI et le mouvement « Sur les traces d’Houphouët BOIGNY ». Tous les dirigeants statutaires et principaux responsables de ces partis politiques et mouvements étaient présents.

Outre les militants et sympathisants de ces partis politiques et du mouvement « Sur les traces d’Houphouët BOIGNY », qui ont rempli l’auditorium et l’esplanade du Sofitel hôtel ivoire, il y avait la présence remarquée des personnalités politiques du PDCI (Ministres et Présidents d’Institution) et qui y étaient en tant qu’invités ou observateurs. Il y avait aussi les représentations diplomatiques et un nombre important d’organes de presse et de médias nationaux et internationaux, ainsi que les garants de nos us et coutumes et nos chefs religieux.

Deuxième Aspect : La Profondeur du Discours du Président Alassane OUATTARA

L’intervention du Président du RHDP a montré sa grande ambition pour la Côte d’Ivoire. Cette ambition se résume comme suit :

Unité

Paix



Développement

Nouvelle génération pour 2020.

Il a souhaité que tous les ivoiriens soient unis dans la paix pour apporter le développement et le bien être à tous nos concitoyens ; nonobstant leurs appartenances ethniques, religieuses et régionales. Il a même dénoncé ceux qui tentent de diviser les ivoiriens sur la base ethnique, religieuse et régionale. Le disant, il a réaffirmé sa volonté de voir les ivoiriens unis dans leurs diversités. Il a insisté sur l’obligation que Lui et le Président Bédié ont de préserver la Paix en Côte d’Ivoire. Ils sont tous les deux dignes héritiers du Père Fondateur de la Côte d’Ivoire, Feu le Président Félix Houphouët BOUGNY. C’est à eux deux qu’il a laissé l’héritage.

Le Président Alassane OUATTARA a reconnu publiquement et dans son discours que c’est parce que lui et Bédié ne se sont pas entendus à la mort de Nanan Boigny que la Côte d’Ivoire a connu ces années de crises inutiles. Merci Président pour cette grandeur d’âme et d’humilité.

Le Président du RHDP, le Président Alassane OUATTARA, a démontré que l’alliance RHDP a permis de mettre la Côte d’Ivoire aux portes des pays émergents.

Il nous a rappelé que le Père Fondateur de la Côte d’Ivoire moderne avait souhaité, qu’après lui, ce soit une équipe qui gouverne la Côte d’Ivoire. Hélas ! Ses Héritiers n’ont pas compris, ni saisi cette opportunité pour mettre en pratique cette recommandation d’une extrême importance.

Maintenant, en ce qui concerne sa succession et les échéances électorales futures, il vient de mettre fin à toutes les supputations :

Il insiste sur le fait que toutes les élections à venir doivent impérativement se dérouler sous le label RHDP.

Il souhaite que lui et Bédié mettent tout en œuvre pour faire arriver au pouvoir en 2020, une nouvelle génération à l’image de ce qui s’est passé en France avec Emmanuel Macron (40 ans).

Après avoir écouté et analysé le discours du Président Alassane OUATTARA, Président du RHDP, nous en arrivons aux conclusions suivantes :

Alassane OUATTARA tient à ce que son alliance avec le Président Bédié ne soit pas rompue.

Alassane OUATTARA souhaite qu’une nouvelle génération d’hommes politiques ivoiriens prennent la relèvent en 2020.



Alassane OUATTARA souhaite qu’après leur génération qui a succédée à Félix Houphouët BOIGNY, que ce soit une équipe soudée qui assure la continuité du développement de notre pays, dans la paix et l’unité.

Il nous appartient de comprendre ces messages forts qu’il nous a délivré à l’occasion de l’Assemblée Générale Constitutive du RHDP.

Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent.

Nous sommes dans l’attente de ceux qui voudront dans l’union constituer la future équipe dirigeante de la Côte d’Ivoire. Notre souhait est que les prétendants se manifestent vite dans l’union pour nous éviter les incertitudes de demain.

Le Ministre Joël N’GUESSAN

Vice-Président du RDR chargé de la Région du Bélier et du District Autonome de Yamoussoukro.