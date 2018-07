Communiqué de soutien des sénateurs du PDCI-RDA à Bédié

Les Sénateurs PDCI-RDA, réunis le Jeudi 19 Juillet 2018 à la Maison du PDCI-RDA à Cocody, de 16H30 à 18H15, ont procédé à un large tour d’horizon de l’actualité Politique en Côte d’Ivoire, et de celle du PDCI-RDA, leur Parti.

Après des échanges riches, emprunts de responsabilité, les Sénateurs PDCI-RDA

1- Saluent la clairvoyance, la grande sagesse et la cohérence du Président Henri Konan BEDIE, qui a toujours su , par ses attitudes responsables, ses options et prises de positions éclairées, sauver la nation du péril, d’abord pendant le coup d’état de 1999, puis pendant les crises à répétition que le pays traverse depuis lors.

2- Encouragent le Président Henri Konan BEDIE à préserver, renforcer, pérenniser le PDCI-RDA, et à transmettre à son tour cet héritage politique que lui a légué le père-fondateur, dans le respect des traditions et de la mémoire du Président Félix Houphouët Boigny,

3- Félicitent les cadres et élus du Parti ainsi que les militants et militantes du PDCI-RDA, qui se sont mobilisés pour répondre massivement, au mot d’ordre clair du Président Henri Konan BEDIE de ne pas prendre part, à l’Assemblée Générale constitutive du parti unifié RHDP qui ne concerne pas le PDCI-RDA.

4- Engagent tous les cadres, les élus, et les Militants du PDCI-RDA, à respecter strictement les Résolutions du Bureau Politique du 17 Juin 2018, et à œuvrer résolument, à l’encadrement, et à l’animation intense de la base militante, afin de faire échec à la désinformation et à l’intoxication.

5- Expriment leur admiration, leur infinie gratitude et leur soutien indéfectible au Président Henri Konan BEDIE, pour sa grande vision et sa sérénité, face aux défis actuels

6- Invitent les Cadres, les élus, les candidats aux élections municipales et Régionales ainsi que tous les militants à se mobiliser et à participer massivement aux élections pour assurer au PDCI-RDA de nouvelles victoires.

7- Souhaitent une longue vie au Président Henri Konan Bédié et au PDCI-RDA, pour une Côte d’Ivoire rassemblée, réconciliée, unie, prospère et généreuse.

Fait à Abidjan le 19 juillet 2018. Les Sénateurs PDCI-RDA