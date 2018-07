Côte d'Ivoire : Face au RHDP, Bédié renforce le commando PDCI

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

NEWS - Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

Déterminé à faire front contre le RHDP, Henri Konan Bédié entend mettre à ses côtés des hommes de confiance et engagés pour ce combat qui mène au palais présidentiel dès 2020. Pour ce faire, le président du PDCI a procédé à de nouvelles nominations au sein de son parti, ce jeudi 19 juillet.

Bédié donne du coffre à Guikahué

Quoi que l'on dise, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) s'est divisé entre pro et anti parti unifié. Mais le président Henri Konan Bédié qui est de la deuxième tendance n'entend pas laisser la dissidence prendre le dessus pas son positionnement.

Aussi, le président du vieux parti a décidé, non seulement de limoger tous les cadres de son parti favorables au Parti unifié, mais aussi et surtout de nommer des militants en qui il a pleinement confiance au Secrétariat exécutif dirigé par son fidèle compagnon le professeur Maurice Kakou Guikahué.

La décision de nomination au sein du Secrétariat exécutif

DÉCISION N°0033-2018/ PP/ CAB DU 19 JUILLET 2018 MODIFIANT LA DÉCISION N° 0022/ 2017/ PP/ CAB DU 25 MAI 2018, PORTANT NOMINATION DES MEMBRES DU SECRETARIAT EXECUTIF DU PDCI-RDA LE PRESIDENT DU PDCI-RDA ;

− Vu la constitution de la République de Côte d’Ivoire

− Vu la loi N° 93-668 du 9 août 1993 relative aux Partis et Groupements Politiques

− Vu les Statuts du PDCI-RDA



− Vu la Résolution N°01/04/10/2013 portant adoption et application immédiate des modifications des Statuts

− Vu la Résolution N°02/04/10/2013 donnant mandat au Président du Parti de nommer dans les deux mois, les membres des Organes crées par le XIIème Congrès Ordinaire

− Vu la Décision N°0022/ 2018/ PP/ CAB du 25 Mai 2018 modifiant la décision N°0027/2017/ PP/ CAB du 16 Aout 2017, portant nomination des membres du Secrétariat Exécutif du PDCI-RDA;

− Vu la résolution du Bureau Politique du 17 juin 2018, portant prolongation du mandat du Président du Parti ;

− Vu les nécessités de service ;



DÉCIDE



Article 1: Sont nommées membres du Secrétariat Exécutif du PDCI-RDA, les personnalités

dont les noms suivent:



FONCTION / NOM ET PRENOM



1. Secrétaire Exécutif du Parti, Chef du Secrétariat Exécutif: Pr. Maurice KAKOU GUIKAHUE

2. Secrétaire Exécutif Chargé de l’Organisation et de la Mobilisation: Noël AKOSSI BENDJO

3. Secrétaire Exécutif Chargé des Relations avec les Partis Politiques Nationaux: Wenceslas LENISSONGUI COULIBALY

4. Secrétaire Exécutif Chargé des Sections, des Délégations Départementales et Communales: SERI BI N’GUESSAN Privat

5. Secrétaire Exécutif Chargé de la Formation et de l’Institut Politique du Parti: Robert NIAMKEY KOFFI

6. Secrétaire Exécutif Chargé des Elections: ADIKO François Roland

7. Secrétaire Exécutif Chargé des Commissions Techniques Nationales et du suivi de l’Action Gouvernementale: N’DRI KOUADIO Pierre Narcisse

8. Secrétaire Exécutif Chargé de l’Information, de la Communication, et de la propagande: Jean-Louis BILLON

9. Secrétaire Exécutif Chargé des Relations Extérieures, des Délégations Générales: Joseph KOUAME-KRA

10. Secrétaire Exécutif Chargé des Finances et du Patrimoine: Désiré ASSAMOUA N’ZI

11. Secrétaire Exécutif Chargé des Affaires Juridiques: SUY BI Gohore Emile (Me)

12. Secrétaire Exécutif Chargé des Relations avec les Elus locaux et les Conseillers Economiques et Sociaux, environnementaux et culturels du Parti: Colette KONE EPSE KONE (Mme)

13. Secrétaire Exécutif Chargé de la Sécurité et du Service d’Ordre : Emmanuel KOUASSI LENOIR

14. Secrétaire Exécutif Chargé des Relations avec les Syndicats, les ONG et des Groupes Socio professionnels et des Mouvements Associatifs: Aminata N’DIAYE (Mme)

15. Secrétaire Exécutif Chargé des Relations avec les Groupes Parlementaires du PDCI-RDA: BODI KOUASSI Théodore

16. Secrétaire Exécutif Chargé des Affaires Sociales: Aminata Louise Jeanne DIOP (Mme)

17. Secrétaire Exécutif Chargé des études et de la Prospective: EHOUMAN Bernard

18. Secrétaire Exécutif Chargé des Femmes: Karidia KONE Epse KOUMA (Mme)

19. Secrétaire Exécutif Chargé des Jeunes: Brahima KAMAGATE

20. Secrétaire Exécutif Chargé des Relations avec les Enseignants militants du PDCI-RDA: Aya Adèle N’DIORE (Mme)

21. Secrétaire Exécutif chargé, des Relations avec les Communautés et du Monde Rural: ABDOULAYE M’BENGUE dit Racine

22. Secrétaire Exécutif Chargé du Bulletin de Liaison du Parti: Denis KAH ZION

23. Secrétaire Exécutif Chargé de l’Insertion Professionnelle des Jeunes: Valérie YAPO Epse ADAÏ (Mme)

24. Secrétaire Exécutif Chargé des Nouvelles Adhésions et du Recrutement: AKA APPIA Ange Isaac





Article 2 : La présente décision qui abroge les dispositions antérieures, prend effet,

à compter de la date de sa signature.



Article 3 : La présente décision sera publiée et communiquée partout où besoin sera.



Fait à Abidjan, le 19 Juillet 2018



Henri KONAN BEDIE

Président du PDCI-RDA