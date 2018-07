Mali : Menaces sur la présidentielle, des obus explosent à Sévaré

À cinq jours de l'élection présidentielle malienne, deux obus viennent d'exploser à l'aéroport de Sévaré, dans le centre du pays. Cet attentat fait ainsi planer une véritable menace sur le scrutin de ce dimanche.

L'aéroport de Sévaré attaqué par des assaillants

Alors que la campagne présidentielle bat son plein au Mali, des assaillants embusqués viennent de se signaler dans le centre du pays. En effet, dans la nuit de lundi à mardi, des individus non encore identifiés ont lancé un assaut contre l'aéroport de Sévaré, porte d'entrée aérienne du Centre malien. Ainsi que le rapporte une source sécuritaire : « Il y a eu deux obus de mortier. Les deux tirs venaient de l'est de l'aéroport. L'un a explosé au sud, l'autre au nord, non loin du dépôt de carburant qui était visiblement une cible aussi. » D'autres témoins indiquent par ailleurs que ces obus ont été suivis de tirs à l'arme automatique.

Cette attaque n'a certes pas fait de victimes, mais elle contribue à faire monter la psychose quant aux menaces qui planent depuis belle lurette sur le scrutin présidentiel de dimanche prochain. D'autant plus que la localité de Sévaré abrite une base de la Minusma et un quartier général de la coalition du G5 Sahel.

Toutes ces forces présentes au Mali pourront-elles garantir la sécurité du corps électoral, aussi bien le jour du scrutin qu'à la proclamation des résultats ? Telle est l'interrogation qui taraude l'esprit de la population malienne qui cohabite, depuis 2012, avec des groupes armés jihadistes qui ont mis le septentrion malien sous leur coupe.

Notons que le 1er juillet dernier, une attaque visant la force française Barkhane avait causé la mort de deux civils et une douzaine de blessés. Deux jours plus tôt, trois assaillants avaient lancé une attaque contre le quartier général de la force du G5 Sahel à Sévaré. Cette attaque avait enregistré six morts.