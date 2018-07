présidentielle malienne: Salif Keita et Sidiki Diabaté choisissent leur camps

Le duel au sommet entre le président malien Ibrahim Boubacar Keita (IBK), candidat à sa propre succession lors de la présidentielle du 29 juillet et son principal adversaire, le chef de file de l’opposition, Soumaïla Cissé, impacte le milieu culturel au Mali où Salif Keita et Sidiki Diabaté, deux grandes figures de la musique, ont choisi chacun leur candidat

Salif Keita et Sidiki Diabaté: A chacun son candidat

Citoyens maliens, ils ne sont pas de la même génération, mais ont en commun d’être des stars de la musique dans leur pays où ils déchaînent les foules et créent souvent l’émeute au cours de leurs ballades.

Au Mali et ailleurs dans le monde, leurs fans se comptent par milliers. Conscients et forts de leur popularité d’icônes de la musique, Salif Keita (69 ans) et Sidiki Diabaté (26 ans), ont décidé d’apporter leur soutien aux deux principaux candidats de la présidentielle du 29 juillet.

Ex-soutien d’IBK, Salif Keita opte pour Soumaila Cissé

Le choix de Salif Keita de se ranger derrière Soumaïla Cissé s’est fait depuis quelques mois. Déjà en avril, le chanteur, tête d’affiche du Festival international de Sélingué, avait refusé de participer à cette rencontre pour se désolidariser du président Ibrahim Boubacar Kéita qu’il avait pourtant soutenu lors de la précédente élection présidentielle de 2013.

Pour justifier son refus de participer au Festival, la star a déclaré qu’il ne participera plus à aucun événement culturel au Mali qui pourrait avoir des retombées positives sur l’image du président IBK et son gouvernement.

Dans une interview vidéo qui a circulé début d’année sur le web, le chanteur déclarait : “Quand on aime le Mali, on doit tout faire pour faire partir le président IBK avant que le pays ne disparaisse à cause de sa mauvaise gestion”.

Le 2 juillet dernier, il avait clamé son “soutien total et sans ambigüité à la candidature de Soumaïla Cissé’’, dans une déclaration au cours d’une rencontre avec des membres de l’équipe du chef de file de l’opposition.

“J’invite par la même occasion mes amis (…) mes fans de l’extérieur (…) à soutenir la candidature de Soumaïla Cissé, pour donner un nouveau souffle au Mali’’, avait-il conclu.

IBK peut compter sur Sidiki Diabaté

Fer de lance de la nouvelle génération de musiciens maliens, Sidiki Diabaté, surnommé “le Petit prince de la Kora’’ a quant à lui choisi d’associer son image-au propre comme au figuré-à la campagne électorale du président sortant.

Le 18 juin dernier, IBK avait déjà reçu en audience au Palais Présidentiel de Koulouba, Sidiki Diabaté, coqueluche de la jeunesse malienne, et son père Toumani Diabaté, virtuose de la Kora et également grand nom de la musique au Mali.

“Nous sommes heureux d’être reçus par IBK malgré son agenda chargé. Nous le remercions pour son esprit patriotique et son amour pour la musique malienne qui ne date pas d’aujourd’hui. C’est un grand honneur pour mon fils et moi’’, avait déclaré Toumani Diabaté devant la presse à la sortie d’audience.

Au-delà du père et du fils, c’est toute la célèbre fratrie Diabaté au Mali, composée essentiellement d’artistes chanteurs (Abdoulaye Diabaté, Modibo Diabaté, Sidiki Diabaté, Naïny Diabaté) qui soutient IBK pour qui, ils ont effectué le déplacement le 8 juillet, à son meeting de lancement de la campagne au stade du 26 mars à Bamako.

Sur l’une des nombreuses affiches de campagne du président sortant, dans la capitale malienne, on aperçoit Sidiki Diabaté, debout aux cotés de son père, Toumani Diabaté, assis, léger sourire et pouce de la main gauche levé comme pour valider avec son fils, qui fait le même geste, le choix IBK.

Qui de Salif Keita et Sidiki Diabaté aura fait le choix?