Côte d'Ivoire: Ouattara et Kaboré boostent l'autoroute Abidjan-Ouaga

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

NEWS - Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

Roch Kaboré a été accueilli ce jeudi par Alassane Ouattara dans le cadre du TAC 7. Les deux présidents ont profité de cette rencontre pour évoquer la construction de l'autoroute devant relier Abidjan à Ouagadougou.

Ouattara et Kaboré renforcent l'amitié ivoiro-burkinabè

Après une décennie d'intenses relations, le Traité d’amitié et de coopération ivoiro-burkinabé (TAC) est loin d'avoir pris des rides. Mieux, la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso ne cesse de se renforcer au fil des ans. « Je dois vous dire que s’il y a des traités tous les ans, c’est parce qu’il y a des évolutions et que nous suivons les progrès qui ont été réalisés au niveau du Tac », a déclaré le président Roch Marc Christian Kaboré à son arrivée à Yamoussoukro.

Au-delà des conseils de ministres conjoints et des multiples accords conclus entre les deux pays, cette coopération est en passe de se matérialiser par la construction d'une autoroute devant relier les deux capitales.

Ainsi que l'a évoqué le président burkinabè : « La question de l’autoroute entre Ouagadougou et Abidjan, alors que la Côte d’Ivoire a fait d’importants progrès là-dessus, le Burkina s’attèle l’année prochaine à démarrer cette autoroute qui va être, je dirai, un projet constructif pour nos deux pays en tout point de vue. »

Le président Alassane Ouattara s'est, pour sa part, félicité de ce que « les choses se passent bien », avant d'indiquer : « Je voudrais remercier le Président burkinabé d’avoir fait le déplacement à Yamoussoukro. Nous étions l’année dernière à Ouagadougou, je considère que les choses se passent bien et nous continuerons de faire des progrès je suis confiant. Merci, monsieur le Président, merci à vous tous. »

Notons qu'un Conseil des ministres conjoint des gouvernements ivoirien et burkinabè se tiendra, ce vendredi 27 juillet, dans la capitale politique ivoirienne. Plusieurs décisions sont attendues au cours de cette réunion gouvernementale.