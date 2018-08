Côte d’Ivoire - Religion: L'imam Aguib Touré finalement libéré

L'imam Aguib Touré, mis aux arrêts en Côte d’Ivoire suite à ses critiques contre le pouvoir du Président Alassane Ouattara, a été libéré cette nuit. Cet homme religieux avait parlé dans ses prêches du coût de la vie en Côte d’Ivoire sous la gouvernance du RDR.

L'imam Aguib Touré mis en liberté

L'imam Aguib Touré est devenu un des guides religieux les plus célèbres en Côte d’Ivoire. Ce jeune Imam s’est distingué de ses paires en osant la critique contre le pouvoir du Président Alassane Ouattara, lui-même musulman. Le propos qui lui a valu d’être arrêté porte sur le cout du pèlerinage.

Le guide musulman avait expliqué à ses fidèles que le voyage à la Mecque était moins cher sous le règne des prédécesseurs du Président Ouattara. « Sous Houphouet Boigny, le prix était bas et il n’a pas été augmenté. Houphouet est parti et Bédié est venu. Dieu merci il n’a pas augmenté le prix lui non plus. Guei est venu, le prix n’a pas augmenté. Gbagbo est arrivée, Dieu merci le prix n’a pas augmenté. Toi (le musulman) tu viens, le prix augmente. S’il te plait, avant de partir, pardon pardon, pardon, il faut diminuer ».

Alassane Ouattara, dont l’électoral en Côte d’Ivoire est fortement musulman, n’a pas du supporter ses propos de l’imam Aguib Touré. Ce dernier a rapidement été convoqué à la DST où il a été placé en détention avant d’être transféré à la MACA. Depuis plusieurs semaines, des activistes numériques sur les réseaux sociaux en Côte d’Ivoire n’ont cessé d’exiger sa libération.

C’est alors qu’une rumeur disant qu’il faisait des prêches terroristes est apparue, sauf que le discours qui a précédé son arrestation a jeté un gros doute sur cette autre raison de son incarcération.

Aguib Touré libre

Hier mardi 14 aout 2018, il a été auditionné par le juge d'instruction du Parquet du Plateau. Il a ensuite regagné sa cellule à la MACA en attente de son procès! A la grande surprise, il a été libéré cette nuit. Curieuse clémence accordée à un imam « terroriste ».