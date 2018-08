Présidentielle malienne : La publication des résultats ce jeudi

Initialement annoncée pour mercredi en début de soirée par les autorités maliennes, la proclamation des résultats provisoires du second tour de la présidentielle au Mali a été reportée à jeudi, ont indiqué des responsables de la Commission nationale de centralisation des résultats à la presse.

Présidentielle malienne, les résultats provisoires connus jeudi

Selon des membres de cette commission, "les procès-verbaux physiques des résultats" de plusieurs localités du Centre et du Nord, où le président d’un bureau de vote a été tué dimanche par des hommes armés, "sont attendus ce mercredi après-midi".

"Le ministre de l'Administration territoriale, Mohamed Ag Erlaf (devrait) annoncé ces résultats jeudi à 09H00 (GMT, locale)", a fait savoir l’un de ses collaborateurs.

Plus de huit millions de Maliens étaient appelés aux urnes pour élire leur président parmi les deux candidats arrivés au second tour de la présidentielle, IBK et Soumaïla Cissé qui ont obtenu respectivement 41,7% et 17,7% des voix à l’issue du premier tour, le 29 juillet.

Depuis lundi, veille du scrutin, les QG des deux têtes d’affiche de la politique malienne revendiquent la victoire de leur candidat en s’accusant mutuellement de fraudes.

Dans une déclaration mardi, la plupart des missions d’observation de cette élection, dont celle de l’Union européenne ont assuré que le scrutin a été globalement satisfaisant, contrairement au 1er tour et affirmé qu’il n’y a pas eu de cas de fraudes enregistrée.

Le vainqueur de la présidentielle de 2018 au Mali devrait être investi le 04 septembre, pour un mandat de cinq ans, selon la loi et le calendrier électoral malien.