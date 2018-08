Libéria: George Weah décide de décorer Wenger et Claude Le Roy

Le Président libérien, George Weah, a décidé de décorer vendredi les entraîneurs français Claude Le Roy et Arsène Wenger. Les deux entraineurs avaient boosté la carrière de l'ancien footballeur international, George Weah en Europe à la fin des années 1980.

Arsène Wenger et Claude Le Roy honorés par George Weah

Le Chef de l’Etat du Liberia va décorer l’ancien manager d’Arsenal, Arsène Wenger et l’actuel sélectionneur du Togo, Claude Le Roy de la plus haute distinction le 24 août prochain à Monrovia.

Président du Liberia, George Weah n’oublie pas ceux qui l’ont aidé dans sa carrière de footballeur. Le ballon d’Or 1995 doit énormément aux deux tacticiens : Arsène Wenger et Claude Le Roy pour leur rôle dans sa carrière. C’est pour ça il a décidé de leur rendre hommage.

En confirmant cette nouvelle, Claude Le Roy, l’actuel entraineur des Eperviers du Togo a déclaré qu’" Avec Arsène, nous serons décorés de la plus haute distinction du pays le 24 août à Monrovia" au Liberia. Le Roy avait détecté Weah alors que ce dernier jouait au Cameroun où le sorcier blanc était sélectionneur de l’époque.

Débarqué en France en 1988, Weah rejoint Monaco et toute suite, il entre dans les plans d’Arsène Wenger. "Je le vois encore arriver à Monaco, complètement perdu, à l’âge de 23 ans. Les autres joueurs disaient qu’il n’avait aucune chance, et il est devenu le meilleur joueur du monde. Et aujourd’hui président de son pays… Son chemin pour en arriver là est incroyable. (…) Je suis très fier de lui", a déclaré le technicien Alsacien après son élection à la tête du Liberia.

Wenger a recruté Weah en 1988 à Monaco, d'où l'attaquant a lancé sa carrière en Europe. Il est passé par le PSG (1992-1995) et l'AC Milan (1995-1999) et a reçu le prix du Ballon d'Or en 1995, le seul glané par un joueur africain.

Wenger, 68 ans, a été le manager d'Arsenal de 1996 à 2018, où il a été le plus ancien et le plus performant de l'histoire du club.

Quant à Weah, il a débuté sa carrière de footballeur au Libéria et a passé 14 ans à jouer pour des clubs en France, en Italie et en Angleterre. Sur le plan international, Weah a représenté le Liberia à deux Coupes d’Afrique des Nations et a marqué 22 buts pour son pays.