Divo: Famoussa Coulibaly se rend sur le lieu de l’incendie

Après l’incendie qui a calciné sept personnes à Divo la nuit de mardi à mercredi, le député Famoussa Coulibaly, accompagné d’une forte délégation, s’est rendu mercredi sur le lieu du drame à Divo et a apporté son soutien et sa compasion à la famille éplorée, lit-on sur sa page Facebook.

Famoussa Coulibaly apporte son soutien à la famille éplorée

Il a par la suite invité les autorités locales et nationales à assister cette veuve inconsolable et qui a tout perdu et sa famille et son domicile en une nuit.

Un incendie d’origine inconnue s’est produit la nuit de mardi au mercredi à Divo (Sud-ouest), occasionnant sept décès, à l’exception de la mère de famille, a-t-on appris sur la page Facebook de l’honorable Famoussa Coulibaly.

Une famille entière, à l’exception de la mère de famille qui était au chevet de son père souffrant, a été calcinée par un incendie.

M. Baï Yoh Yves, enseignant des Sciences de la vie et de la terre (SVT) au lycée moderne 1 de Divo, ses quatre enfants et deux protégés dont une servante, dans une nuit paisible, ont été surpris par un incendie meurtrier dans leur sommeil aux alentours de 02 heures du matin, selon les témoignages recueillies auprès de sources concordantes.

Informée, Madame la Ministre de la Solidarité, de la Cohésion Sociale et de la lutte contre la pauvreté, le Professeur Mariatou Koné, bien qu’absente, a dépêché le directeur général de l’Observatoire et le directeur de la Solidarité et de la cohésion sociale pour constater les faits et exprimer la compassion du gouvernement aux familles des victimes.

Le mercredi 25 juillet dernier, entre 4 et 5 heures du matin, une grand-mère veuve, ses petits-enfants et la servante (9 personnes au total) ont péri dans un incendie à Grand Bassam (Sod ivoirien), une banlieue abidjanaise.