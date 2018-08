Cameroun: Une primaire dans l’opposition est une "hérésie" (Kamga)

Yaoundé : les new du Cameroun en politique et finance

Hilaire Kamga, le leader de l'Offre orange pour le salut du Cameroun (OOSC), estime que parler des primaires entre les candidats de l’opposition, à l’élection présidentielle du 7 octobre, est "une vraie hérésie", sur facebook .

Hilaire Kamga se retire de la compétition

"Une vraie hérésie de parler des primaires à huit", a posté samedi Kamga, précisant qu’"être candidat ne confère pas la qualité de force du changement."

Plusieurs opposants ont envisagé de s’unir face au président sortant, Paul Biya (85 ans), candidat du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC), sans trouvé de consensus.

Selon Joshua Osih, le candidat du Social democratic front (principal parti d’opposition camerounaise), "une coalition doit être fondée sur des programmes plutôt que sur des personnes."

Tandis que Cabral Libii, souhaite que le choix du candidat de l’opposition se fasse dans le cadre d’une" primaire interne (entre prétendants) compte tenu du temps restant."

Le 18 juillet, le leader de l’offre orange qui "n’a pas pu malgré (ses) efforts, aider à construire une coalition", a annoncé son retrait de la course à la présidentielle.

Ces scrutins s’annoncent dans une période de tension marqué ces derniers jours par attaques et des violences dans le Sud-Ouest du pays et dans les deux régions anglophones où les combats sont devenus quasi quotidiens entre militaires, policiers et des hommes armés.

Le 07 août, Elections Cameroon (Elecam, l’organe chargé d’organiser les élections), qui avait reçu 28 dossiers de candidatures, en a validé neuf dont celui de Biya, rejeté 18 et enregistré un désistement.

Le 13 juillet, le président camerounais, Paul Biya (85 ans), avait annoncé qu’il serait candidat pour un septième mandat consécutif, lors des élections présidentielles du 7 octobre dans son pays.

Plus de sept millions de Camerounais inscrits sur les listes électorales seront appelés aux urnes le 7 octobre pour élire leur président.