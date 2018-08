Côte d'Ivoire : Alassane Ouattara à Pékin pour le Forum sino-africain

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

Alassane Ouattara a foulé le sol chinois, ce mardi 28 août, pour une visite d'Etat et pour prendre part au Forum sino-africain à Beijing. Par ce voyage, le président ivoirien entend renforcer les relations sino-ivoiriennes.

Alassane Ouattara se rapproche de Xi Jinping

Alors que l'Union européenne (UE) vient d'établir un rapport accablant pour le régime ivoirien, le Président Alassane Ouattara entend s'offrir une entrée privilégiée dans l'Empire du Milieu. A cet effet, le chef d'Etat ivoirien est en visite d'Etat en Chine. Arrivé dans la capitale chinoise, ce mardi, en compagnie de son épouse Dominique Ouattara, le premier citoyen ivoirien a un agenda on ne peut plus très chargé.

Le point focal de cet agenda est, à n'en point douter, l'audience avec le président Xi Jinping. Par cette rencontre, les présidents chinois et ivoirien entendent renforcer la coopération bilatérale et les relations d’amitié entre leurs deux pays. Plusieurs protocoles d'accords et des contrats d'envergure seront signés au terme de cette visite.

Notons par ailleurs que le président ivoirien prendra part au Forum de coopération sino-africaine (FOCAC) qui se tiendra les 3 et 4 septembre prochains à Beijing. Ce forum qui verra la participation de plusieurs autres Etats africains a pour thème : « Construire une communauté de destin Chine-Afrique encore plus solide pour une coopération gagnant-gagnant ».

Le retour d'Alassane Ouattara sur les bords de la lagune Ébrié est prévu au lendemain de cette rencontre internationale, à savoir le 5 septembre prochain.

Rappelons à toutes fins utiles que ce voyage du président Ouattara intervient après sa visite privée en France et son pèlerinage à la Mecque.