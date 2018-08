Plateau: Pour Sawegnon, le pouvoir prie Ouattara Dramane de se retirer

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

NEWS - Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

Pour favoriser l’élection de Fabrice Sawegnon à la Mairie du Plateau, les patrons du RDR demandent à Ouattara Dramane, dit O.D. de se retirer de la course à l'élection municipale du 13 octobre 2018. Après Akossi Bendjo, ce militant actif du parti du Président Alassane Ouattara pourrait lui aussi être sacrifié sur l'hôtel des ambitions du communicant.

Mairie du Plateau : Après Bendjo, Ouattara Dramane stoppé ?

Il ne sera pas excessif de dire que le camp présidentiel tient absolument à ce que Fabrice Sawegnon soit le prochain maire de la commune du Plateau, la plus riche de la ville d’Abidjan. Après la révocation de Noël Akossi Bendjo (PDCI) de son poste de Maire du principal quartier d’affaires de Côte d’Ivoire, pour de supposées malversations financières, c’est au tour de Ouattara Dramane, administrateur financier de son état, candidat à l’élection municipale pour la même mairie d’être invité à se retirer.

De sources proches de la primature, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a rencontré le candidat Ouattara Dramane jeudi dernier, peu après 21h. L’objet de cette rencontre était de le dissuader de poursuivre la campagne pour la mairie du Plateau. Cet homme travaille pourtant à candidater depuis maintenant 4 ans. Il a même été désigné candidat du Rassemblement des Républicains (RDR) au plateau face à 3 challengers. Ces derniers se sont ralliés à sa candidature et travaillent depuis lors à son élection.

On sait de source au RDR que Mme Candia Camara a elle aussi été ralliée à la cause de Fabrice Sawegnon, candidat indépendant, qui n’était pas son choix de départ. M. Ouattara Dramane a le soutien des militants de son parti en plus de celui de certains proches d'Akossi Bendjo déterminés à faire barrage à Fabrice Sawegnon.

Les fuites "West Africa leaks", ce curieux coup de pouce à Fabrice Sawegnon

Pour rappel, Fabrice Sawegnon est accusé d’être à la base des fuites du "West Africa leaks", dont est membre le journaliste ivoirien Manféi Anderson Diédri. Ce confrère a révélé un montage financier qu’aurait mis en place M. Noël Akossi Bendjo pour blanchir de l'argent via une société aux Bahamas. Pour les militants du plus vieux parti politique de Côte d’Ivoire de la Commune du Plateau, « il faut faire payer à Fabrice Sawegnon, cet enfant gâté du régime Ouattara, son intox pour écarter Akossi Bendjo. »

Même si rien ne prouve que M. Sawegnon est effectivement à la base de ces fuites, force est de reconnaitre qu'elles jouaient beaucoup en sa faveur avant la montée en puissance de M. Ouattara Dramane.

L’idée de faire élire O.D. pour barrer la route à Fabrice Sawegnon faisait son petit bonhomme de chemin dans les rangs de pros-Bendjo. L’élection du candidat du RDR est si bien engagée que tour à tour, Amadou Gon Coulibaly et Candia Camara lui ont demandé de se retirer pour favoriser Sawegnon, le candidat de la Première Dame Mme Dominique Ouattara.

Souvenons-nous, le patron de Voodoo Group avait travaillé sur la campagne présidentielle de 2010 du candidat Alassane Ouattara, devenu depuis Président de la Côte d'Ivoire.

M. Ouattara Dramane, engagé pour la victoire de son parti dans sa commune, avait pourtant offert un siège au RDR sur place. Ce geste très apprécié des militants républicains pourrait être gratuit s’il venait à être arrêté dans sa course.

Interrogé sur un éventuel retrait du candidat de leur parti au Plateau, un militant confie sous anonymat : « La haute direction du RDR commence à nous compliquer les choses. Comment peut-elle décider de choses aussi importantes sans consulter la base, juste pour faire plaisir à un ami ? Qu’est ce que Sawegnon qui n’a jamais pris sa carte de militant du RDR va nous apporter ? On ne peut pas tuer le parti au Plateau pour faire plaisir à un ami, c'est inacceptable. Sawegnon a déjà bénéficié de beaucoup de privilèges…»

Reste à savoir si M. Ouattara Dramane finira par se présenter en candidature indépendante si le RDR lui retirait sa caution.