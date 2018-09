Chine : La coopération sino-africaine est fondamentale pour la réussite de l'Afrique, selon Guterres

Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a estimé jeudi que la coopération sino-africaine était fondamentale pour le succès de l'Afrique.

Les espoir de Guterres au sujet de la coopération sino-africaine

"Je suis convaincu que le succès du monde en matière de développement et de paix dépend du succès de l'Afrique et que la coopération de la Chine avec l'Afrique est fondamentale pour le succès de l'Afrique", a déclaré Antonio Guterres, Secrétaire général de l'ONU lors d'une interview avec des journalistes chinois avant de se rendre à Beijing pour le sommet du Forum sur la coopération sino-africaine (FCSA), les 3 et 4 septembre.

Le chef de l'ONU a noté que cette coopération n'était pas seulement économique, mais constituait également un moyen important pour améliorer les modèles de développement de la planète, la gouvernance mondiale et un développement sain de la mondialisation économique.

"Le monde est un, la planète est une. Nous vivons dans une époque intégrée où tout est lié", a souligné M. Guterres.

"Dans ce contexte, le monde doit renforcer la connectivité via des investissements dans les ports, les routes, les chemins de fer et les télécommunications, dont beaucoup sont associés à l'initiative "la Ceinture et la Route", a-t-il fait remarquer.

Le prochain sommet du FCSA se déroulera sous le thème: "Chine et Afrique : vers une communauté de destin encore plus solide via une coopération gagnant-gagnant".

La coopération sino-africaine, qui se base sur le principe de coopération mutuellement bénéfique, "est conforme à l'Agenda 2063 de l'Afrique et à l'Agenda 2030 pour le développement durable convenu par tous les pays membres des Nations Unies", a constaté le diplomate portugais.

La coopération avec l'Afrique, qui prend une place de plus en plus importante dans le monde d'aujourd'hui, est au cœur de la coopération Sud-Sud, a-t-il ajouté, estimant que le continent africain pourrait tirer profit du succès remarquable des réformes économiques chinoises depuis des décennies.

En tant que membre fondateur des Nations Unies et membre permanent du Conseil de sécurité, la Chine est devenue un pilier du monde multilatéral et joue un rôle crucial pour rendre l'ONU essentielle à la paix et au développement dans le monde, a-t-il poursuivi.