Côte d'Ivoire: Adama Bictogo décroche un contrat juteux avec la Chine

Adama Bictogo est, à n'en point douter, l'homme d'affaires le plus prolifique de Côte d'Ivoire. Après de nombreux contrats qu'il détient déjà en Côte d'Ivoire, le patron de Snedai vient de se voir octroyer un autre marché dans le domaine de l'énergie.

La construction de la centrale thermique de San-Pedro confiée à Adama Bictogo

En Chine, pour une visite d'Etat et la participation au Sommet Chine-Afrique, Alassane Ouattara compte dans sa délégation plusieurs ministres et autres chefs d'entreprises, dont Adama Bictogo. Le 30 août dernier, le président ivoirien était reçu en audience au Palais du Peuple par le président chinois Xi Jinping. Au cours de cette audience, plusieurs protocoles d'accord tendant au renforcement de la coopération sino-ivoirienne ont été signés entre la Côte d'Ivoire et la Chine.

Au nombre des marchés publics octroyés à des sociétés chinoises, il y a la conception et la construction de la centrale thermique de San-Pedro. Ce marché a en effet été concédé à l'entreprise chinoise Power group. Mais pour la réalisation de cette importante infrastructure, la société chinoise représentée par son vice-président, Li Yanming, a passé ce vendredi, une convention avec S.Energies de l'entrepreneur et homme politique ivoirien Adama Bictogo.

La conception des passeports biométriques, la réhabilitation, l’équipement et la maintenance de plusieurs centres hospitaliers publics à hauteur de 100 milliards de FCFA, l’attribution du marché du recensement des planteurs et des vergers de la filière café-cacao sur le territoire ivoirien, sont entre autres, des marchés raflés par M. Bictogo.

Notons que l'ancien ministre de l'Intégration africaine et Secrétaire général du Rassemblement des républicains (RDR) est un homme d'Affaires qui a véritablement pignon sur rue aussi bien en Côte d'Ivoire que dans la sous-région ouest-africaine.