Côte d’Ivoire: Un ancien journaliste de l’AFP lance une ONG

Un ancien journaliste de l’Agence France presse (AFP), Mathieu Ekra a lancé jeudi à Abidjan une Organisation non-gouvernementale (ONG) ivoirienne dénommée "Cap Médias et Développement", dont l’objectif est la défense de la liberté de médias, lors d’une cérémonie.

L'ONG "Cap Médias et Développement" invite au respect de léthique et de la déontologie

"L’organisation non-gouvernementale (ONG) ivoirienne, Cap Médias et Développement, dont l’objectif principal est de défendre la liberté des médias", vient de lancer officiellement ses activités, a soutenu M. Ekra, fondateur de la structure.

Le fondateur de l’ONG "Cap Médias et Développement", a décidé de mettre l’accent sur le "renforcement et développement des capacités rédactionnelles des journalistes".

Cette structure vise à inviter les journalistes au "respect de l’éthique et de la déontologie", a soutenu M. Ekra, par ailleurs journaliste à Reporters sans frontières (RSF).

Cette vision s’étend à la "formation des chargés de communication et des animateurs radios (radios de proximité et celles des communes et des régions), à "la défense de la liberté des hommes de médias et à l’assistance technique des mairies et conseils régionaux dans leurs actions de développement local".

L’ONG "Cap Médias et Développement" envisage à travers ses actions, "lutter" contre la pauvreté en milieu rural, ensuite, "promouvoir le développement durable et la santé communautaire".

Elle oriente ses activités vers deux principaux axes qui sont : "la défense de la liberté des journalistes et la communication pour le développement des collectivités territoriales", a expliqué Mathieu Ekra.

L’ONG "Cap Médias et Développement" a été fondée en septembre 2016 en Côte d’Ivoire.

Bernard Adou Manizan, journaliste et membre de l’Observatoire de la liberté de la presse, de l’éthique et de la déontologie (Olped, autorégulateur de la presse en Côte d’Ivoire), est le vice-président de l’ONG "Cap Médias et Développement".