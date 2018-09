Bamako : "Je serai le président de tous les Maliens" (IBK)

Le président malien Ibrahim Boubacar Kéita, dit IBK, a assuré mardi à Bamako, qu’il sera le président de tous les Maliens, dans un discours, après sa prestation de serment à la tête du Mali, pour un second mandat de cinq ans.

IBK appelle à la réconciliation des maliens

"Je serai le pdt de tous les Maliens", a dit IBK (73 ans), appelant ses compatriotes à "se regarder en frères et sœurs pour la construction et l’unité de (leur) pays", après une cérémonie solennelle de prestation de serment au palais de la culture de Bamako.

"La sécurité et la réconciliation nationale seront l'une des priorités de ce quinquennat", a rappelé le président réélu, prévenant qu’il sera "intransigeant envers tous ceux qui adopteront un double langage" à cet effet.

A Bamako, l’opposition malienne menée par Soumaila Cissé manifeste dans les rues chaque week-end, depuis la proclamation des résultats du second tour, le 16 août, pour dénoncer entre autres, "une présidentielle truquée", et dit "ne pas reconnaitre la légitimité" d’IBK.

"Je tends la main, sans exclusive à tous ceux qui veulent que le Mali avance", a réitère le président dans son discours d’investiture, souhaitant que son appel, qu’il a qualifié de "nécessité, soit attendu", expliquant que "la mise en œuvre de son programme de gouvernement "dédié en partie à la jeunesse malienne, a besoin de toutes les forces vives" du pays.

Arrivé au pouvoir, le 04 septembre 2013, IBK, 5e président du Mali, depuis Modibo Kéita (le père de l’indépendance), a assuré au lendemain du second tour, qu’il a "été réélu pour un second et dernier mandat" qui, selon la constitution malienne prend fin en septembre 2023.

C’est donc en vertu "du respect des dates" de la loi malienne qu’IBK a prêté serment ce mardi, a indiqué son service communication à Afrique sur7, précisant qu’"une autre cérémonie est prévue le 22 septembre, à Bamako en présence des chefs d'Etats et de gouvernement".