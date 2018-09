Cameroun : "Les élections se tiendront dans les 360 arrondissements" du pays (ministre)

Yaoundé : les new du Cameroun en politique et finance

Le ministre de l’Administration territoriale du cameroun, Paul Atanga Nji a assuré lundi, à Yaoundé que les élections présidentielles prévues le 7 octobre, allaient se tenir dans les 360 arrondissements du pays, lors d’une réunion.

La présidentielle aura lieu sur tout le territoire du Cameroun

"Le chef de l’Etat, (Paul Biya) a donné des instructions claires et fermes, en ce qui concerne les élections présidentielles. Elles se tiendront dans les 360 arrondissements du Cameroun", a dit Atanga Nji.

Le ministre qui s’exprimait à l’ouverture de la première conférence des gouverneurs de régions, a rassuré les populations du Nord-ouest et du Sud-ouest, en proie à une crise depuis plus d’un an, sur les " mesures exceptionnelles et appropriées prescrites par M. Biya pour la tenue du scrutin, sur l’ensemble du territoire.

Depuis fin 2016, le Nord-ouest et le Sud-ouest, les deux régions anglophones du Cameroun, traversent une crise sociopolitique, qui s’est muée en conflit armé.

Les combats entre les forces de défense et de sécurité camerounaises et différents groupes séparatistes armés sont devenus quasi-quotidiens, depuis l’interpellation au Nigeria et l’extradition, début janvier, de Sisiku Ayuk Tabe (leader séparatiste) et de neuf autres personnes. Cette situation a favorisé le déplacement de plus 160.000 personnes.

Plusieurs organisations internationales accusent le gouvernement camerounais et les séparatistes d’exactions dans le conflit qui les oppose depuis plusieurs mois.

Selon le gouvernement camerounais, quelque 109 membres des forces de l’ordre et de sécurité ont été tués, selon le gouvernement, dans des attaques.

Neuf candidats dont le président sortant Paul Biya, 85 ans, sont en lice pour l’élection présidentielle.