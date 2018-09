RDC : La CENI retient 21 candidatures à la prochaine présidentielle

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

La Commission électorale nationale indépendante (CENI) a publié, ce mercredi, la liste définitive des candidats à la présidentielle et aux législatives pour les élections prévues le 23 décembre prochain en République démocratique du Congo (RDC).

La CENI dévoile la liste des candidats

Au total, 21 candidatures ont étaient retenues pour la présidentielle et 15.355 candidatures aux législatives nationales après l'inscription de nouvelles candidatures ordonnées par la cour constitutionnelle.

Avec cette publication, la candidature de l'opposant et ancien vice-président Jean-Pierre Bemba mais aussi celle de Moïse Katumbi sont définitivement exclues pour la présidentielle. La CENI a rejeté le dossier de Bemba pour sa condamnation par la Cour pénale internationale (CPI) pour subornation des témoins, tandis que Katumbi a été empêché de rentrer au pays pour déposer sa candidature.

Parmi les têtes d'affiche de l'opposition retenue par la CENI, on y trouve doncFélix Tshisekedi, président de l'Union pour la Démocratie et le Progrès social (UDPS) et Vital Kamerhe de l'Union pour la Nation congolaise (UNC). Les deux sont donc les principales figures de l'opposition présentes sur la liste définitive de 21 candidats pour la présidentielle du 23 décembre prochain.

A l'absence de M. Bemba, ces deux grandes figures de l'opposition vont devoir faire face au candidat du Front commun pour le Congo (FCC), Emmanuel Ramazani Shadary, nommé récemment par le président sortant Joseph Kabila dont le deuxième et dernier mandat a expiré depuis la fin de l'année 2016.

Depuis quelques jours, les leaders de l'opposition tentent de trouver un consensus autour de la candidature unique pour affronter ces élections à un seul tour afin de maximiser la chance de gagner face au candidat de la majorité présidentielle et de la nouvelle coalition récemment créée avec à son sein plusieurs anciennes figures de l'opposition qui prennent part actuellement au gouvernement d'union nationale issue du dernier dialogue politique.

Cette publication de liste ouvre donc le chemin pour le début de la campagne électorale prévue le 22 novembre prochain conformément au calendrier de la CENI.