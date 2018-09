Cameroun: L’opposant Kamto reçoit le soutien d’un conseiller de Biya

Yaoundé : les new du Cameroun en politique et finance

Yaoundé : les new du Cameroun en politique et finance

NEWS - Yaoundé : les new du Cameroun en politique et finance

Christian Penda Ekoka, conseiller économique du chef de l’Etat camerounais Paul Biya, a annoncé jeudi à Yaoundé, son soutien à Maurice Kamto, le candidat du Mouvement pour la renaissance du Cameroun (MRC, opposition), à la présidentielle du 7 octobre, face à la presse.

Christian Penda Ekoka s'allie à Maurice Kamto

M. Penda Ekoka, déclare avoir rallié la candidature de Kamto, après avoir évalué plusieurs critères notamment sa "présence sur le terrain", son "expérience" et son "programme" de société.

Militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC, pouvoir), le président du mouvement Agir avait déjà fait part de son intention de ne pas soutenir la candidature de Biya, estimant qu’il avait "beaucoup faire" pour le Cameroun et méritait de se "reposer."

"L’heure est grave", a-t-il ajouté, invitant "les autres candidats à mettre l’intérêt national au-dessus des ambitions personnelles."

"Unis, nous sommes sûrs de gagner", a poursuivi Christian Penda Ekoka , soulignant que "diviser, ça sera peut être difficile , bien que l’espoir subsiste."

Le 13 juillet, le président camerounais Paul Biya avait annoncé sa candidature pour les élections présidentielles prévues le 7 octobre, en vue de briguer son 7è mandat à la tête du pays.

Le soutien de M. Penda Ekoka à Maurice Kamto intervient 72 heures, après celui apporté par six formations politiques, des bases de certains partis, notamment les sections ouest et Littoral de l'Union des populations du Cameroun (UPC), celle du Parti patriotes démocrates pour le développement du Cameroun (PADDEC), une fraction de l'Alliance des forces progressistes(AFP) et des personnalités de la société civile, à l'instar de Blaise Essama.

Neuf candidats dont le chef de l’Etat sortant Paul Biya (85 ans), sont en lice pour le scrutin du 7 octobre, à l’issue duquel plus de six millions d’électeurs vont désigner leur président.

La campagne s’ouvre samedi et prendra fin la veille du scrutin, conformément au code électoral.