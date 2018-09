Côte d'Ivoire : Elections locales, duel annoncé entre PDCI et RHDP

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

Depuis l'accession d'Alassane Ouattara à la Magistrature suprême, le PDCI et les autres membres de la coalition qui l'a porté au pouvoir participait aux élections en rang serré. Mais eu égard à leurs dissensions, le PDCI et le RHDP s'affronteront cette fois-ci lors des élections locales.

Les candidats PDCI et ceux du RHDP s'affronteront aux élections locales

Après avoir menacé de boycotter les élections régionales et municipales du 3 octobre prochain, Henri Konan Bédié et le Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) ont finalement décidé de prendre part à ces joutes électorales. C'était à l'issue du Bureau politique du vieux parti, qui s'est tenu, ce lundi 24 septembre, à Daoukro.

Dans le communiqué final du BP, le PDCI-RDA avait clairement opté pour une participation active et effective à ces élections locales : « Mesurant l’impact des élections locales sur la vie quotidienne des populations, le Bureau Politique, après une analyse sereine et pragmatique de la situation, encourage la participation du Parti aux prochaines élections municipales et régionales du 13 octobre 2018. »

Le président Alassane Ouattara a également investi les 204 candidats du Rassemblement des Houphouetistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP) aux élections locales. C'était ce même lundi, à la patinoire du Sofitel Hôtel Ivoire à Abidjan.

« Le RHDP a tout pour gagner, que le doute ne vous habite pas », a lancé le ministre Albert Mabri Toikeusse, vice-président du RHDP unifié. Puis, il ajoute : « Nous sommes capables d’apporter le meilleur à la Côte d’Ivoire. En vous mettant en mission, nous comptons sur vous pour ramener la victoire dans toutes les circonscriptions. »

Le duel s'annonce très serré entre les candidats des deux camps, d'autant plus qu'ils avaient, dans un récent passé, battu campagne ensemble pour la même liste. L'on attend donc de voir au soir du 13 octobre qui l'emportera entre les désormais anciens alliés.

Notons que les Ministres Patrick Achi et Alain-Richard Donwahi ont doublement été investis par le PDCI et le RHDP unifié.