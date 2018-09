Côte d’Ivoire: le PDCI maintient sa participation aux élections locales

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

Le Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI) a décidé lundi d’acter son retrait définitif du Rassemblement des houphouetistes pour la démocratie et la paix (RHDP) et annoncé qu’il participera aux élections municipales et régionales prévues le 13 octobre, au cours d’une réunion de son bureau politique.

Le PDCI participera aux élections locales malgré son retrait du RHDP

"Aux termes de ces échanges fructueux: le bureau politique décide du retrait du PDCI-RDA du groupement politique RHDP" et "encourage la participation du parti aux prochaines élections municipales et régionales", affirme le parti, dans le communiqué final de la réunion, lue par son porte-parole Narcisse N’Dri.

Toutefois, le bureau politique à instruit son président, Henri Konan Bédié d’"engager des négociations pour la mise en place d’une plateforme de collaboration avec les forces vives de la Nation et les partis politiques qui partagent sa vision".

Concernant les scrutins locaux à venir, le PDCI a demandé à son chef "de poursuivre les discussions en vue de la réforme effective de la Commission électorale indépendante (CEI) pour garantir des élections justes et équitables".

Deux décisions majeures qui apparaissaient déjà en filigrane dans le discours d’ouverture de M. Bédié.

Ce bureau politique a abouti à des décisions encore plus tranchées que celles de la précédente réunion du 17 juin qui ont été "suspendues" mercredi par la justice, la décision attaquée laissant entrevoir la possibilité d’une adhésion du PDCI au RHDP parti unifié.

Près de 6,5 millions d’électeurs ivoiriens sont inscrits et attendus pour les élections couplées (municipales et régionales), après traitement des données recueillies lors de l’enrôlement du 18 au 24 juin, a annoncé la Commission électorale indépendante (CEI.

La campagne électorale est prévue du 28 septembre au 11 octobre, 20.219 bureaux seront repartis dans 10.464 lieux de vote pour le scrutin.