Côte d'Ivoire: Le "vrai candidat du RDR à Abobo , c'est Téhfour" (Félicien Sékongo)

Le président du Mouvement pour la promotion des valeurs nouvelles en Côte d’Ivoire (MVCI), Félicien Sékongo, par ailleurs Conseiller du président de l’Assemblée nationale ivoirienne, Guillaume Soro, a déclaré dimanche à Abidjan, que "le vrai candidat du RDR à Abobo, c'est Koné Téhfour" lors d'une cérémonie.

Sékongo demande aux populations d'Abobo à voter pour Téfhour

"Le vrai candidat du RDR de Djeni Kobenan à Abobo, c'est Koné Téhfour" a affirmé M. Sekongo, accusant les dirigeants du Rassemblement des républicains, parti au pourvoir d'avoir "tué" le RDR pour "creer le RHDP".

"Depuis qu'ils sont présidents, où sont passés les milliards" qu'ils vous avaient promis ? C'est maintenant, ils viennent vous blaguer" en vous distribuant de "l'argent".

M.Sékongo a appelé les femmes et les populations d'Abobo à voter massivement pour Koné Téhfour pour le changement de la commune.

"Ne vous trompez pas, si le 13 octobre vous ne voter pas Koné Téhfour, c'est que vous êtes votre propre ennemi", a-t-il poursuivi.

Selon Sékongo Félicien les vrais "coupables des enfants microbes à Abobo",c'est le pouvoir en place qui pour lui n'a rien entrepris comme action de développement dans ladite commune.





Le Conseiller du président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, s'exprimait à l'occasion de la tournée de campagne de l'un des candidats le plus célèbre, parrainé par son mentor, Koné Téhfour.



Après le retrait du maire sortant Adama Toungara, promu médiateur de la république, Téhfour Koné affrontera plusieurs adversaires dont l'actuelle ministre de la défense, Hamed Bakayoko.



La campagne pour les élections municipales et régionales en Côte d’Ivoire aura lieu du 28 septembre au 11 octobre.



Ce sont au total 772 candidatures qui ont été retenues pour les élections municipales et régionales couplées dont le scrutin est prévu le 13 octobre