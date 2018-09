Elections locales en Côte d’Ivoire: Le RHDP forme ses superviseurs

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

Le Rassemblement des houphouetistes pour la démocratie et la paix (RHDP), la coalition au pouvoir en Côte d’Ivoire, a procédé vendredi à une formation théorique et pratique sur les opérations de vote, des chargés des élections des équipes de campagne de ses candidats aux régionales et municipales prévues le 13 octobre.

Les superviseurs du RHDP instruits sur le mode opératoire du scrutin

La formation s’est déroulée au siège du Rassemblement des républicains (RDR), parti présidentiel, à Cocody (Abidjan), Rue Lepic, et intervient en ouverture de la campagne électorale qui s’achève le 11 octobre.

Quelques 200 personnes étaient concernées en amont par cette formation qui devrait à terme bénéficier à environ 45.000 autres en charge des questions électorales dans les équipes de campagne des candidats du RHDP.

En ouverture de la réunion, le secrétaire général adjoint chargé des élections au RDR, Ibrahim Doumbia, a décliné l’objectif de cette séance de formation.

“C’est pour que vous soyez détachés de la campagne traditionnelle qui consiste à faire la propagande du candidat ou de son projet, afin de vous concentrer sur deux grands éléments. Le premier, c’est le choix de ceux qui vont représenter nos candidats dans les bureaux de vote. Le deuxième élément, c’est de leur donner une formation sur le mode opératoire des élections, notamment sur le fonctionnement d’un bureau de vote’’, a-t-il expliqué.

Pour les régionales, le Rassemblement des houphouetistes pour la démocratie et la paix (RHDP) présente 26 candidats sur les 31 régions du pays et 177 candidats pour les municipales sur 201 communes

Quelque "30.000 policiers, gendarmes et militaires", ont été mobilisés pour la sécurisation du scrutin.