Mali: le général Gyllensporre prend le commandement de la MINUSMA

Le général de corps d’armée, le Suédois, Dennis Gyllensporre, a pris officiellement mardi le commandement de la mission onusienne au Mali, la MINUSMA, en remplacement du général Jean-Paul Deconinck, lors d’une cérémonie à Bamako.

Dennis Gyllensporre, désormais le commandant de la MINUSMA

Cette passation de commandement a eu lieu à la base de cette force internationale dans la capitale malienne, en présence de l’Ambassadrice de Suède et de plusieurs hauts gradés de l’armée malienne.

Le général Dennis Gyllensporre succède au général de Division, le Belge, Jean-Paul Deconinck qui a passé 18 mois à la tête de la MINUSMA.

Le général Gyllensporre était en 2014 chef d’état-major des armées de la Suède et chef des forces spéciales. Entre 2008 et 2014, il a été Chef de cabinet de l’état-major suprême des commandants, chef du Département du développement des forces et chef du Département des plans et des politiques du quartier général des forces armées suédoises. De 2001 à 2002, il commandait un bataillon au 19e régiment d’infanterie.

"Une mission accomplie", selon le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies au Mali, Mahamat Saleh Annadif, qui a remis une médaille d’honneur à ce soldat en fin de mission.

Mardi, dans la foulée, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres a nommé la Britannique Joanne Adamson en qualité de représentante spéciale adjointe du secrétaire général des Nations Unies au Mali.

Mme Adamson remplace à ce poste le Nerlandais Koen Davidse, qui a achevé sa mission le 30 septembre. Antonio Guterres a remercié M. Davidse pour "son importante contribution aux travaux de la MINUSMA".