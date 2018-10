Elections locales: Tenu un samedi, jour inhabituel, le scrutin ne draine pas du monde à Abobo (REPORTAGE)

Inhabituel, le jour de la semaine fixé pour la tenue des municipales et régionales couplées en Côte d’Ivoire, un samedi, a eu un impact sur l’affluence dans des centres de vote dans la commune d’ Abobo, au nord d’Abidjan.

Manque d'engouement devant les bureaux de vote à Abobo

C’est à contre-goutte que les électeurs arrivent dans les différents lieux de vote, ouverts avec un peu plus d’une heure de retard, notamment au groupe scolaire les cours sociaux d’Abobo Sogefiha (sous-quartier chic de la commune) qui compte 10 bureaux de vote.

La plupart des électeurs interrogés dans ce centre avancent comme argument, le fait que le scrutin se déroule un samedi, ce qui est inédit dans l’histoire électorale de notre pays.

"Les gens sont au travail", affirme Haidara Assiata, venue voter dans cet établissement, déplorant le fait que ce samedi ne soit pas décrété "jour férié".





Quant à Abdoul Ouattara, la trentaine révolue, c’est plutôt "le découragement" qui est à l’origine de ce manque d’engouement car pour lui, "les Abobolais sont fatigués des fausses promesses des politiciens".



Au groupe scolaire Nord d’Abobo, lieu de vote du candidat indépendant Téhfour Koné, challenger du candidat du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP, coalition au pouvoir) Hamed Bakayoko, le constat est le même: pas d’affluence devant les bureaux de vote.



Pour Diabéon Térré, artiste musicien, "c’est la première fois qu’en Côte d’Ivoire des élections se déroulent un samedi, c’est inédit" s’exclame-t-il.



Adossé à sa voiture, Binaté Mamadou, la quarantaine, évoque "le leadership au sein du RDR entre pro Soro et pro Hamed Bakayoko" qui est à la base de l’ambiance morose dans les bureaux de vote.



C’est à 12H22 (GMT et locale) que le cortège du candidat indépendant Téhfour Koné fait son entré dans la grande cour du groupe scolaire Nord d’Abobo Centre.



Après un bain de foule, le candidat se dirige devant le bureau de vote numéro 7 où il se met à la queue d’un rang d’une dizaine d’électeurs.



"C’est quel candidat qui est humble comme ça ?" s’étonne le jeune Kassi Malan Aymar, un électeur tombé sur le charme du "civisme" de l’homme vêtu d’un costume noir.



Après le retrait de l’ancien maire de la commune Adama Toungara, Téhfour Koné affrontera six autres candidats dont le ministre de la Défense, Hamed Bakayoko.