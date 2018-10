Cameroun: Les Etats-Unis félicitent le peuple pour la bonne tenue des élections

Yaoundé : les new du Cameroun en politique et finance

Les Etats-Unis ont félicité lundi le peuple camerounais pour les élections largement pacifiques, après la proclamation des résultats officiels par le Conseil constitutionnel.

Les Etats-Unis se réjouissent des élections pacifiques au Cameroun

"Les États-Unis félicitent le peuple camerounais pour les élections largement pacifiques du 7 octobre", indique un communiqué signé par le porte-parole du département d’Etat, Heather Nauert, exhortant " toutes les parties y compris le gouvernement - à respecter l'état de droit, à régler pacifiquement tout différend par la voie légale."

La déclaration du département est survenue quelques heures après la proclamation des résultats du scrutin, à l’issue duquel le président Paul Biya, en fonction depuis le 6 novembre 1982, a été déclaré vainqueur avec 71,28% des suffrages.

M. Biya devance l’ex-ministre Maurice Kamto, du Mouvement pour la renaissance du Cameroun (MRC, opposition) continue de revendiquer la victoire, après l'avoir déclaré au lendemain du scrutin.(14,23 % des votes).

Dans une vidéo pubiée sur son compte facebook, M. Kamto a rejeté ces résultats fabriqués et refusé de reconnaître la légitimité du chef de l'Etat désigné par ses obligés et non par les électeurs."

Washington s’est également félicité de l’amélioration dans l’organisation des élections de 2018 comparée à celles de 2011."

"Un certain nombre d’irrégularités ont été commises avant, pendant et après les élections", indique Nauert , soutenant que "ces irrégularités n’ont peut-être pas affecté le résultat, mais ont donné l’impression que les élections n’étaient ni crédibles ni véritablement libres et équitables."

Le Conseil constitutionnel dont les décisions ne sont susceptibles d’aucun recours, a rejeté toutes les requêtes en annulation des opposants qui dénonçaient des irrégularités.

Le 7 octobre, plus de six millions Camerounais étaient appelés aux urnes pour élire leur nouveau président, parmi neuf candidats.