Côte d'Ivoire : Mort de Marcel Gossio, Moïse Lida Kouassi accuse

Pour Moïse Lida Kouassi, la mort de Marcel Gossio est loin d'être naturelle. Voilà pourquoi l'ancien ministre de la Défense du président Gbagbo exige une autopsie du corps de son ancien camarade de parti afin d'éclairer l'opinion sur cette brusque disparition.

Une autopsie pour Marcel Gossio, selon Moïse Lida Kouassi

Dans la soirée de ce dimanche 21 octobre, la nouvelle tombait comme un couperet. Marcel Gossio, ancien Directeur général du Port autonome d'Abidjan (PAA), a succombé à une crise cardiaque à son domicile, selon ses proches. Cependant, cette version ne semble nullement convaincre certains de ses anciens camarades du Front populaire ivoirien (FPI) qui entendent en savoir davantage.

Au nombre de ceux-ci se trouve Moïse Lida Kouassi, qui n'arrive pas à s'expliquer la mort en cascade de certains hauts cadres du régime des Refondateurs sans que l'on en sache les causes, encore moins que l'on s'y attende. Aussi, l'ancien ministre de la Défense a-t-il décidé de remuer ciel et terre pour connaître les causes exactes de la mort de M. Gossio.

« J'ai ressenti une grande tristesse en apprenant la mort de notre frère Marcel Gossio. Cette mort est pour le moins, curieuse, inquiétante et inacceptable », a-t-il indiqué, avant d'ajouter : « Nous devons exiger, pour une fois, l'autopsie du corps pour que les choses soient claires. Il nous faut comprendre l'origine de cette curieuse série de morts subites par arrêt cardiaque ! »

Notons que l'ancien DG du port d'Abidjan était une personnalité de haut rang au sein du régime de Laurent Gbagbo. Sous son impulsion, le PAA a réalisé de bonnes recettes permettant au gouvernement d'alors de mettre en place le budget sécurisé.