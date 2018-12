Mali: Maiga annonce des travaux visant à moderniser la capitale

Le Premier ministre malien, Soumeylou Boubèye Maiga a annoncé la mise en œuvre, dès janvier 2019, de "trois grands projets, pour la modernisation de la capitale" du pays, à l’occasion du 100e jour de gouvernance du président de la République Ibrahim Boubacar Keita (IBK), réélu à sa propre succession en août 2018.

Soumeylou Boubèye Maiga ceut accroître "l'attractivité du Mali"

Ces trois programmes jugés "ambitieux", par les autorités maliennes ont été présentés à IBK par le Premier ministre, Soumeylou Boubèye Maiga à l’occasion des trois mois de présidence d’IBK.

Le premier projet concerne "la rénovation urbaine de Bamako, avec pour objectif, d’accroître l’attractivité du Mali, de donner à la capitale sa place d’antan et de faire d'elle une ville coquette", a indiqué Boubèye Maiga.

Le deuxième programme vise la réalisation des infrastructures économiques structurées dans le secteur routier et du transport’’, a indiqué le chef du gouvernement, expliquant que cela permettra de faire "le maillage de l’ensemble du pays en vue de son désenclavement intérieur et extérieur" une réalité.

Pour un Mali qui s’inscrit dans la promotion et la pérennisation de ses valeurs culturelles, Boubèye Maiga a présenté au chef de l’Etat malien la maquette de la future cité de la Culture qui sera construite à Bamako.

Avec une population estimée à 18,5 millions d’habitants, dont 51% de femmes et 49% d’hommes, selon les données démographiques, le Mali compte 10 régions administratives. Bamako la capitale est la plus peuplée et la plus moderne.