Côte d'Ivoire : Libération de Gbagbo et Blé Goudé, Yasmina Ouegnin appelle à la cohésion

NEWS - Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

La libération de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé continue de suscité des réactions dans la classe politique ivoirienne. L'Honorable Yasmina Ouegnin salue donc l'acquittement des deux Ivoiriens poursuivis par la CPI.

Yasmina Ouegnin se réjouit pour Gbagbo et Blé Goudé

L'acquittement suivi de la libération immédiate de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé constituent pour les uns, un sujet de joie et d'allégresse, et pour les autres une insatisfaction, voire une frustration. Ce sentiment mitigé varie selon qu'on est pro-Gbagbo ou proche du pouvoir d'Abidjan. N'empêche que des Ivoiriens, qu'ils soient anonymes ou personnalités, réagissent positivement à cette double libération.

C'est dans cette veine que Yasmina Ouegnin approuve l'acquittement de l'ancien président ivoirien et le ministre de la Jeunesse de son dernier gouvernement. La Députée PDCI de Cocody a, par conséquent déclaré sur les réseaux sociaux : « La Cour Pénale Internationale... nous donne de voir deux de nos frères ivoiriens retrouver leur liberté. Ce qui devrait leur permettre de revenir prendre, je l’espère, une part active à l’avancée de notre Nation. »

Puis, elle ajoute : « La Réconciliation nationale demeure un préalable à la Paix et au Développement auxquels ont droit tous nos compatriotes. »

Notons que cette réaction de la Parlementaire est partagée par bon nombre de ses compatriotes qui aspirent à une réconciliation véritable et un vivre ensemble harmonieux.