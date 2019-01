Côte d'Ivoire : Me Emmanuel Altit verrouille l'acquittement de Laurent Gbagbo

Après l'acquittement de Laurent Gbagbo, ce mardi 15 janvier, le Procureur Mac Donald a demandé une nouvelle audience afin de donner son avis sur cette décision. Cependant Me Emmanuel Altit place des balises pour mettre son client à l'abri.

Me Emmanuel Altit " Laurent Gbagbo n'est plus un accusé"

Le Procureur Eric Mc Donald entend interjeter appel à la décision des juges de la Cour pénale internationale (CPI) d'acquitter Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé et d'ordonner leur mise en liberté immédiate. Aussi, une audience est fixée, ce mercredi 16 janvier pour permettre au collaborateur de Fatou Bensouda d'exposer ses motifs quant à sa volonté de voir la Cour revenir sur sa décision.

Cependant, Me Emmanuel Altit a tenu à se prononcer bien avant l'intervention du procureur. Pour le principal avocat de l'ancien président ivoirien : « Laurent Gbagbo n'est plus un accusé, mais il est acquitté. Laurent Gbagbo n'est plus un présumé innocent, mais il est innocent. » Puis, il ajoute : « Le procureur est incapable d'apporter la moindre circonstance exceptionnelle qui pourrait justifier le maintien en détention du président Laurent Gbagbo. »

En pareille occurrence, la détention prolongée de son client ne saurait désormais se justifier. Cependant, le procureur Eric Mc Donald entend jouer son va-tout pour obtenir gain de cause.