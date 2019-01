Football : Disparition de l'avion d’ Emiliano Sala, que d'inquiétudes

Transféré à Cardiff City lors de ce mercato hivernal, Emiliano Sala est dans une situation on ne peut plus très inquiétante. L'avion de l'ancien attaquant du FC Nantes a disparu des radars alors qu'il rejoignait son nouveau club.

Mais où est donc passé l'avion transportant Emiliano Sala ?

Alors que les dirigeants de Cardiff City attendaient Emiliano Sala ce lundi à 21H, qu'une nouvelle vient troubler l'arrivée du joueur dans la capitale galloise. L'avion transportant le désormais ancien goléador du club français de Nantes a en effet disparu des radars. Ainsi que le confirme John Fitzgerald, chef des opérations de recherche de Channel Islands Air Search :

« Nous avons été appelés à 20h30 et sommes restés jusqu'à minuit avant de rentrer à Guernesey pour changer d'équipage et faire le plein », avant d'ajouter : « Je suis sûr que quelque chose sera finalement retrouvé. L'avion volait à 2 000 pieds quand il est sorti du radar, ce qui lui aurait permis de voler environ cinq ou six miles (8 ou 9 km) avant de toucher le sol. » Il précise par ailleurs qu'il ne pense pas qu' « il y ait la moindre chance qu'ils (les passagers de l'avion, NDLR) soient encore vivants à l'heure actuelle ».

Ce grand doute sur la survie du buteur argentin suscite émoi et consternation dans la planète football. Les journalistes, les anciens et nouveaux coéquipiers du joueurs, ainsi que les supporters restent jusque-là très inquièts pour l'ancien buteur de Nantes. Les recherches sont toutefois en cours pour retrouver les traces de cet aéronef.