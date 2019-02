Burkina: L’Assemblée vote la déclaration de politique générale du Premier ministre Dabiré

Les députés de l’Assemblée nationale du Burkina ont approuvé lundi la déclaration de politique générale du Premier ministre Christophe Dabiré.

Les députés Burkinabè soutiennent la politique générale de Christophe Dabiré

Sur 127 votants, 19 députés ont voté contre, 84 pour, 23 se sont abstenus, et un bulletin nul à été enregistré.

Le vote s’est déroulé après une séance de questions-réponses entre les députés et M. Dabiré.

Les députés de l’opposition qui se sont montrés septiques au cours des débats, ont souhaité voir le Premier ministre à l’œuvre tandis que ceux de la mouvance présidentielle ont exprimé leur confiance au Premier ministre et à son équipe.

L’adoption de cette déclaration vaut l'investiture au Premier ministre nommé le 21 janvier.

Parmi les projets de Christophe Dabiré figure la lutte contre le terrorisme auquel le Burkina fait face depuis quatre ans.

Le Burkina est confronté depuis 2015 à des actes de violence, des attentats meurtriers, les attaques contre les positions des forces armées.

Pour M. Dabiré, "tout en sollicitant l’appui de la communauté internationale dans la lutte contre le terrorisme le Burkina doit d’abord compter sur ses propres forces".

Le Premier ministre a évoqué "le maillage encore insuffisant du territoire en services de sécurité, la faible implication des populations dans les stratégies de défense", comme "facteurs d’accentuation" de ces attaques.

Il a promis la mise en œuvre de la loi de programmation militaire 2019-2023 pour renforcer les moyens logistiques et matériels" des forces armées, l’amélioration "du maillage du territoire en services de sécurité opérationnels à travers le renforcement des effectifs des forces armées et leur reploiement progressif, méthodique sur le terrain et le renforcement de la coopération militaire sous-régionale.

Christophe Dabiré a appelé à l’"union sacrée de tous les Burkinabè (pour) un sursaut national" tout en se convainquant que "la lutte contre le terrorisme est un combat de longue haleine".

Il a réaffirmé l’importance d’"agir à l’unisson pour redonner au Burkina sa qualité de pays des Hommes intègres, car "vivre ensemble en harmonie dans une même société ne dépend pas de la seule responsabilité d’un gouvernement", avant de fondre en larmes.

Reprenant son souffle, Christophe Dabiré a dit avoir la "conviction que l’adoption prochaine de la nouvelle constitution, qui est un nouveau contrat social pour notre peuple, ouvrira de nouvelles perspectives pour le renforcement de la démocratie et l’amélioration (du) vivre ensemble".

Le premier ministre a ensuite été invité à s'asseoir, avant la fin de son discours. Il a regagné son siège, évoquant "l'émotion" au cours de cet exercice obligatoire.