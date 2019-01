Burkina: Christophe Dabiré forme un gouvernement de 32 membres

Le Premier ministre burkinabè Christophe Dabiré a formé un gouvernement de 32 membres dont huit entrants, nommés par le président Roch Marc Christian Kaboré, dont la liste a été dévoilée jeudi à la télévision nationale.

Huit nouveaux ministres ont fait leur entrée, entre autres l'ex-président du Conseil national de transition (CNT) Moumina Chérif Sy qui a remplacé Jean-Claude Bouda à la Défense, Ousséni Compaoré nommé en remplacement de Clément Sawadogo à la Sécurité, Lassané Kaboré à la tête du ministère de l’Economie, des finances et du développement, en remplacement de Hadizatou Rosine Coulibaly ou encore Léonie Claudine Lougué devenue ministre de la Santé, un poste précédemment occupé par Nicolas Méda.

Plus d’une vingtaine de ministres dont Rémis Dandjinou (Communication), Seyni Ouédraogo (Fonction pubique), Harouna Karouna (Commerce), Bachir Ismael Ouédraogo (Energie), Oumarou Idani (Mines) ont conservé leurs postes.

Stanislas Ouaro a vu son portefeuille (Education nationale et alphabétisation) s'élargir avec le département de la "promotion des langues nationales", de même que Siméon Sawadogo qui est désormais chargé de la "Cohésion sociale" en plus de l'Administration territoriale et la décentralisation. Le poste de René Bagoro a été réduit à la Justice; les Droits humains et la promotion civique ayant été détachés pour former un nouveau ministère conduit par Maminata Ouattara.

Trois femmes sur les neuf que compte la nouvelle équipe gouvernementale sont des ministres déléguées. Le ministère d’Etat auprès de la présidence, anciennement dirigé par Simon Compaoré, a été supprimé.

En fonction depuis janvier 2016, l'ex-Premier ministre Paul Kaba Thiéba a présenté vendredi sa démission et celle de son gouvernement. La cérémonie de passation de charges entre Ms Thiéba et Dabiré a eu lieu dans la matinée à OUagadougou.