Côte d'Ivoire: Les vérités crues d' Alpha Yaya Touré à Alcide Djédjé

L'honorable Alpha Yaya Touré, Député-Maire de Gbon et fidèle lieutenant de Guillaume Soro, s'est montré très amer contre Alcide Djédjé, ex-ministre des Affaires étrangères de Laurent Gbagbo, aujourd'hui sympathisant du président Ouattara et du Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix (Rhdp). Il répondait ainsi, dans une lettre publiée sur sa page Facebook, au diplomate qui avait, le week-end dernier, qualifié de non-évènement la démission de Guillaume Soro, de la tête de l'hémicycle.

L'intégralité de la lettre de l'honorable Alpha Yaya Touré

Monsieur le ministre, il me plaît de vous répondre à travers cette lettre ouverte. J'eusse aimé vous répondre seul à seul, loin de la clameur publique. Mais, vous ne m'avez guère laissé le choix. Puisque la manière à la fois irrévérencieuse et condescendante avec laquelle vous parlez de la démission de l'ex-PAN, ne peut commander qu'en retour on vous manifestât quelques égards .

Une chèvre à courte queue se paie par une chèvre à courte queue, nous enseigne un adage africain. Aussi, me vois-je obligé de vous répondre sur la place publique avec la même impertinence. Vous apprécierez certainement l'élégance du procédé.

Trêve de circonvolutions, venons-en au fait. La démission de l'honorable Guillaume Soro est un non-événement, dites-vous avec morgue. Soit. Mais, que peut-on dire de votre adhésion au RHDP, vous qui fûtes, naguère un membre influent du FPI et un cacique du pouvoir Gbagbo ? Vous êtes l'archétype du politicien alimentaire, cette engeance qui fait la honte de la profession. Savez-vous ce que c'est qu'une conviction et ce qu'il en coûte d'avoir à la défendre dans un environnement hostile ? Certes, non.

On comprend donc pourquoi vous ne pouvez appréhender à sa juste valeur l'acte de haute portée à la fois morale et politique que fut la démission de l'ex-PAN que vous moquez si maladroitement. Ce sont des choses que vous ne pouvez concevoir, vous qui êtes prêt à vous renier à la première difficulté. Cela devrait sans doute nous incliner à plus de bienveillance à votre égard, vu que vous semblez imperméable à certaines valeurs qui fondent pourtant la dignité humaine. En politique, qui ne répond pas au coup de pied de l'âne doit s'attendre à en recevoir tous les jours.

Sachez, et nous terminons là-dessus, que Guillaume Soro n'est pas seul. Et, le moment venu, vous le constaterez de visu.

TOURE ALPHA YAYA, Député à l'Assemblée nationale

Président du RJCI( Rassemblement des Jeunes de Côte d’Ivoire )