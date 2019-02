La police malienne mène plus de 11.000 opérations en 2018 (RAPPORT)

La police malienne a mené au cours de l’année 2018, plus de 11.000 opérations sur toute l’étendue du territoire, a indiqué mercredi le directeur général de ce corps, Moussa Ag Infahi, face à la presse à Bamako.

La police malienne a interpellé plus de 11.000 personnes en 2018

Quelques 11.293 opérations ont été menées en 2018 sur l'ensemble du territoire malien, a déclaré M. Infahi, ajoutant que 11.138 personnes impliquées dans divers délits de crimes ont été déférées par la police judiciaire.

Le bilan 2018 de la police malienne prend également en compte les accidents de la circulation survenus au Mali. 10.406 cas ont été enregistrés, dont 467 ayant entraîné des pertes en vie humaine (322 cas à Bamako et 143 dans les autres régions du Mali).

Ces accidents ont causé 11.532 dégâts matériels, dont 8.873 recensés à Bamako et 2.659 dans les autres régions du Mali.

Au cours de plus de 20.000 patrouilles effectuées en 2018, la police malienne a affirmé avoir saisi la somme de 12 milliards de FCFA en coupure de faux billets de banque, ainsi que 126 armes de tous calibres, 1.994 munitions, 2 tonnes 700 Kg de cannabis et des drogues et comprimés diverses.