Classement Forbes: Fortunes mondiales, Bill Gates détrôné par Jeff Bezos

Le classement Forbes du mois de mars 2019 vient de sortir, et l'on constate que Bill Gates n'est plus la première fortune mondiale. Le patron de Microsoft a été détrôné par son compatriote américain, Jeffrey Bezos.

Bill Gates perd sa place de première fortune mondiale

Dans le top 10 des fortunes mondiales, dont le classement de mars a été livré par Forbes, l'on note une percée de Jeffrey Bezos dit Jeff Bezos. L'Américain, qui a investi dans les domaines des technologies et du commerce, caracole à la tête d'une fortune estimée à 131 milliards de dollars américains. Fondateur de nombreux produits et services, Bezos est le PDG de l'entreprise aérospatiale ‘’Blue Origin’’ et du groupe de presse "Washington Post".

En deuxième position, vient William Henry Gates III, plus connu sous le nom de Bill Gates. Cet informaticien américain est reconnu comme l'un des pionniers au monde dans le domaine de la micro-informatique. En 1975, alors qu'il n'avait que 20 ans, il créa la société de logiciels Microsoft, qui connut un grand succès mondial. La fortune actuelle de Bill Gates s'élève à 96,5 milliards de dollars américains. Sa richesse a certes gonflé de 6,5 milliards de dollars sur une année, mais il n'arrive qu'en deuxième position après avoir occupé la première place 12 fois au total.

Dans ces dix premières fortunes mondiales, nous avons également Warren Buffett (82.5 milliards de dollars américains), Bernard Arnault (76 milliards de dollars américains), Carlos Slim Helú (64 milliards de dollars américains), Amancio Ortega Gaona (62.7 milliards de dollars américains), Lawrence Joseph Ellison (62.5 milliards de dollars américains), le patron de Facebook Mark Elliot Zuckerberg (62.3 milliards de dollars américains), Michael Rubens Bloomberg (55.5 milliards de dollars américains) et en dixième position, Lawrence Edward Page dit Larry Page (50.8 milliards de dollars américains)