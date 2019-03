Côte d’Ivoire: Ouattara rencontre Jean-Pierre Raffarin et Fetsus Mogaé

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

Les entretiens du Chef de l’Etat Le Président de la République, S.E.M. Alassane OUATTARA, s’est entretenu, successivement, ce lundi 18 mars 2019, au Palais de la Présidence de la République, avec l’ancien Premier Ministre français et Président de la Fondation ‘’Les leaders pour la paix’’, M. Jean-Pierre RAFFARIN, et l’ancien Président du Botswana et Président de l’initiative ‘’Champions pour une génération sans SIDA’’, M. Fetsus MOGAE.

L’entretien avec l’ancien Premier Ministre français et Président de la Fondation ‘’Les leaders pour la paix’’, M. Jean-Pierre RAFFARIN, a porté sur les initiatives à prendre pour garantir la paix dans le monde.

M. Jean-Pierre RAFFARIN a salué les actions du Président Alassane OUATTARA en faveur de la paix en Côte d’Ivoire et évoqué, notamment, les projets de sa Fondation pour un monde en paix.

Les échanges avec l’ancien Président du Botswana et Président de l’initiative ‘’Champions pour une génération sans SIDA’’, M. Fetsus MOGAE, ont permis, quant à eux, d’évoquer la lutte contre le SIDA.

M. Fetsus MOGAE a réitéré la volonté de son équipe de poursuivre ses efforts pour stopper les nouvelles infections des enfants par le VIH, mettre un terme à la stigmatisation et à la discrimination et développer des programmes efficaces de prévention et de traitement du VIH partout en Afrique.

L’ancien Président botswanais a encouragé les Dirigeants africains à mettre la lutte contre le SIDA parmi les priorités des programmes en matière de santé et de développement afin de parvenir à une génération sans VIH.