Côte d'Ivoire : Après de chaudes manifestations, la FESCI appelle au calme

L'appel à manifester pour la reprise des cours lancé par Assi Fulgence Assi, Secrétaire général de la FESCI, a été largement suivi, ce mardi 19 mars, sur le territoire ivoirien. L'on pouvait apercevoir, dans des vidéos postées sur les réseaux sociaux, de vives altercations entre élèves et policiers. Aussi, pour donner une chance aux négociations entre les enseignants grévistes et le gouvernement, le leader syndical a appelé ses syndiqués à observer une période d'accalmie et de tranquillité. Ce message a été posté sur sa page Facebook.

Le message du SG de la FESCI, Assi Fulgence Assi, aux élèves et étudiants

Camarades élèves, camarades étudiants,

La Fédération Estudiantine Scolaire de Côte d'Ivoire (FESCI), organisation de défense des intérêts des élèves et étudiants, avait annoncé à ce jour du mardi 19 mars 2019 un sursaut de solidarité nationale à l'endroit des élèves du primaire et secondaire publics qui depuis plus de deux (02) mois sont hors des classes. Après, plusieurs rencontres avec les autorités, l'assurance a été donnée par ceux-ci de trouver une issue favorable dans les quarante-huit heures (48heures) à compter de ce jour.

Au regard de ce qui précède, la FESCI vous exhorte au calme pour donner place à cette énième négociation décisive entre nos enseignants et le gouvernement avec à sa tête le Premier Ministre, chef du gouvernement Monsieur Amadou Gon Coulibaly.

Nous tenons à saluer la mobilisation dont vous avez fait montre depuis lundi 18 Mars 2019 et vous demandons de rester à l'écoute du Bureau Exécutif National.

Fait à Abidjan, le mardi 19 Mars 2019.

Assi Fulgence Assi

Secrétaire général