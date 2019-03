Echec d’une rencontre entre Affi et Gbagbo à Bruxelles

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

Pascal Affi N’Guessan n’a pu rencontrer comme annoncé, l’ex-président ivoirien Laurent Gbagbo qui avait exigé au préalable du leader reconnu du Front populaire ivoirien (FPI, opposition), sa reconnaissance comme unique président du parti qu’il a fondé avant leur tête-à-tête jeudi à Bruxelles.

Laurent Gbagbo toujours prêt à recevoir Affi N'Guessan, mais à condition

Selon un communiqué de la branche pro-Gbagbo du FPI, l’ex-président ivoirien avait demandé "un éclaircissement préalable et public" à M. Affi avant leur rencontre.

Dans une note signée du secrétaire général de cette frange, Assoa Adou, "Laurent Gbagbo a indiqué à Pascal Affi N’Guessan qu’il entendait mettre fin à l’ingérence de l’Etat dans le fonctionnement du FPI, et lui a en conséquence demandé de reconnaître les congrès de Mama et de Moossou et d’en respecter les décisions qui en ont découlées".

M. Adou a accusé M. Affi, président du FPI reconnu par les autorités, d’avoir annoncé "de manière fort surprenante", une rencontre avec M.Gbagbo, sans ce préalable qu’il s’"était engagé" à faire.

En août 2018, l'ex-chef d'Etat avait été réélu président d'une frange du FPI de Moossou, au sud d'Abidjan, alors qu'il avait déjà été porté à la tête de cette branche après les assises de Mama (son village natal) en 2015.

De son côté, Pascal Affi N’Guessan a jugé "méprisant, insultant et contraire à l'unité du FPI, l'esprit de cette déclaration, son contexte et son contenu", dans un communiqué.

M. Affi, qui dit avoir "refusé" et "dit non" à ce préalable fixé par Laurent Gbagbo, a annoncé une conférence de presse dans les prochains jours en vue d'éclairer l'opinion publique sur les circonstances et les raisons pour lesquelles la rencontre a échoué.

Mais selon Assoa Adou, M."Gbagbo reste disponible pour toute rencontre avec Pascal Affi N’Guessan quand ce dernier sera prêt"