Côte d’Ivoire: Alassane Ouattara rencontre une délégation du FMI

Le Président de la République, Alassane Ouattara, a eu une rencontre, ce mardi 26 mars 2019, au Palais de la Présidence de la République, avec une délégation du Fonds Monétaire International (FMI) conduite par Mme Céline Allard, Chef de Division au FMI, dans le cadre de la 5e revue du Programme Economique et Financier triennal de la Côte d’Ivoire soutenu par le FMI.

Le FMI juge les perspectives de l’économie ivoirienne favorables à moyen terme

Mme Céline Allard a révélé la conclusion d'un Accord entre la Mission du FMI et les Autorités ivoiriennes au terme des discussions et a salué les performances économiques de la Côte d'Ivoire dont la croissance est restée forte en 2018, avec une inflation de 0,4% en-dessous des 3% de la norme UEMOA et un progrès à un rythme soutenu de 11,3% du crédit à l’économie.

Les perspectives de l’économie ivoirienne à moyen terme sont favorables, selon elle, avec une activité économique qui devrait rester soutenue en 2019 et une croissance économique qui devrait également être robuste.

Mme Céline Allard a également félicité la Côte d’Ivoire pour la bonne exécution de son Programme Economique et Financier en 2018 et souligné que tous les critères de convergence ainsi que tous les repères indicatifs, à l’exception d’un seul, ont été respectés à fin décembre 2018.

Elle a, en outre, relevé les progrès réalisés par le Gouvernement ivoirien dans la priorisation des nouveaux projets d’investissement et des dépenses sociales. Cette performance devrait, selon Mme Allard, contribuer à maintenir l’espace budgétaire nécessaire au financement du Programme National de Développement 2016 - 2020 de la Côte d’Ivoire.

Pour terminer, Mme Céline Allard a indiqué que son équipe et les Autorités ivoiriennes se sont accordées sur la nécessité d’accélérer les réformes essentielles 2/2 pour maintenir la croissance à un rythme soutenu et continuer de la rendre plus inclusive tout en préservant les équilibres budgétaires et la viabilité de la dette publique.

La Mission du FMI et les Autorités ivoiriennes ont également noté que la poursuite des actions visant à diffuser les dividendes de la croissance économique et à continuer de réduire le taux de pauvreté sera également nécessaire pour le succès à long terme des politiques du Gouvernement.

Notons que le Vice-Président de la République, M. Daniel Kablan Duncan, le Premier Ministre Amadou Gon Coulibaly et des membres du Gouvernement ont pris part à cette rencontre.