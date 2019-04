Afrique - Qatar : Sarkozy conduit à la tête d'un projet de 1 Mds US

Nicolas Sarkozy conduit pour le Qatar un important projet immobilier évalué à 1 milliard de dollars US. Ce gigantesque projet sera réalisé en Afrique où les dirigeants qataris cherchent à réaliser une percée.

Nicolas Sarkozy travaille à la percée du Qatar en Afrique

Sous le titre évocateur de « La deuxième vie de Nicolas Sarkozy en Afrique », c’est Jeune Afrique, qui en donne l’information, Nicolas Sarkozy loin de ses démêlés judiciaires en France, prospère en Afrique. Le représentant du Qatar au sein du groupe français Accor gère pour le compte du pays de la péninsule arabique un fonds d’un montant de 1 milliard de dollars, soit près de 600 milliards de F CFA.

Cette cagnotte devrait servir pour un important projet de construction. Celui qui s’apprête à dénouer la crise entre le groupe Accor et l’État togolais après avoir obtenu un retour du groupe français à Conakry se verra aidé dans la réalisation de ce projet par des spécialistes locaux et non des moindres.

A en croire notre source, c’est l’homme d’affaires béninois Lionel Zinsou et l’ancien président de la Banque africaine de développement Donald Kaberuka qui sont attendus aux côtés de Nicolas Sarkozy pour conduire ledit projet dont la date de mise en route n’a pas été communiquée.

«Sarkozy gérera à ce titre un investissement de 1 milliard de dollars pour la construction, en Afrique subsaharienne, de 40 établissements dotés de 9000 chambres. Il a recours aux services de Lionel Zinsou, l'ex-Premier ministre béninois, aujourd'hui associé de la banque Southbridge, pour le conseiller et l'aider à administrer ce fonds aux côtés de Donald Kaberuka », pouvait-on lire dans le magazine continental.

Nicolas Sarkozy l’Africano-Qatari

L'ancien Président français sert d'entremetteur entre le Qatar et plusieurs dirigeants africains. Proche des patrons du Paris Saint-Germain dont il a favorisé la vente, il récolte une sorte de dividende depuis qu'il n'est plus aux affaires à la tête de son pays. C'est notamment Nicolas Sarkozy qui avait facilité la visite au Qatar du chef de l’État ivoirien Alassane Ouattara. Et sur ce coup-là, Sarkozy avait joué une double carte puisqu'il a remplacé Mamadi Diané, l'ancien conseiller spécial du Président ivoirien d' Alassane Ouattara sur les dossiers concernant le Qatar en plus de représenter les intérêts de son ami Al Thani.