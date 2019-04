Mali : L’envoyé de la CPI, le greffier Peter Lewis achève sa visite

L’envoyé de la Cour pénale internationale (CPI) au Mali, le greffier Peter Lewis qui était en visite à Bamako du 24 au 28 mars, a indiqué lundi avoir rencontré des représentants du gouvernement, de la Mission onusienne au Mali (MINUSMA), de la société civile et des diplomates, dans le cadre de sa mission.

Peter Lewis achève sa mission au Mali

Il y a une semaine, suite aux attaques de Ogossagou et de Welingara, au Centre Mali, dans la région de Mopti, qui ont fait plus de 160 morts", la procureure de la CPI, Fatou Bensouda a annoncé une délégation au Mali au cours de la semaine pour rencontrer les autorités compétentes afin d’envisager une enquête et des poursuites judiciaires contre les auteurs des massacres.

"Du 24 au 28 mars, le greffier de la CPI, Peter Lewis était en visite officielle à Bamako pour rencontrer des représentants de haut niveau du gouvernement, de la communauté diplomatique, de la MINUSMA, des médias et de la société civile", a indiqué la CPI dans une note, précisant qu’il s'agissait d’une première visite, visant au "renforcement des activités de la Cour au Mali".

"Aider les autorités et la population malienne à relever les nombreux défis auxquels le pays est confronté est une responsabilité partagée", a affirmé Peter Lewis, pour qui la CPI "reste déterminée à faire sa part en s'appuyant sur la collaboration et le soutien précieux de tous".

Le greffier de la Cour, lors de sa rencontre avec le ministre de la Justice malien Tiéna Coulibaly, a remercié les autorités maliennes pour leur soutien au mandat indépendant de la CPI et aux opérations en cours au Mali.