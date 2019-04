Côte d’Ivoire : Air France fait de nouveaux réaménagements

Changements importants chez Air France à la suite de la polémique suscitée par les incidents sur les A 380.

Air France « largue » ses A 380

Air France a effectué de nouveaux changements dans son planning d'activités. Les passagers de la compagnie aérienne en Côte d’Ivoire devront s’accommoder de nouveaux aménagements tant dans la cadence des vols que dans le types d'appareils. La compagnie aérienne a en effet apporté des révisions sur le choix de ses appareils assurant la desserte de la capitale ivoirienne à la suite des incidents enregistrés sur des appareils A 380. Cinq appareils de ce type quittent ainsi la flotte de l’entreprise pour être remplacés par d’autres engins aux capacités différentes. Selon des sources bien informées, des reflexions sont en cours au niveau de la compagnie aérienne sur un usage de ses porteurs A 350 d’une capacité maximale de 440 passagers pour faire face à ce qui s’apparente à un abandon de ses A 380.

Vols supplémentaires

Mais, dans un premier temps, l’entreprise a décidé, pour maintenir son rythme et assurer ses niveaux de flux traditionnels, d’augmenter les mouvements hebdomadaires entre les capitales ivoirienne et française, passant ainsi de 14 à 17 dessertes par semaine, dès ce mois d’avril. « Dès aujourd'hui, nous vous proposons 3 vols supplémentaires chaque semaine au départ d'Abidjan ! C'est un total de 17 vols hebdomadaires vers Paris, opérés en Boeing 777 ou en Dreamliner », peut-on lire sur les plateformes sociales de la compagnie. Air France qui avait déjà revu à la hausse ses vols hebdomadaires en octobre 2018 de dix à quatorze vols, faisait les frais le 10 mars 2019, d’une panne de réacteur sur l’un de ses vols entre Abidjan et Paris. Les responsables de la compagnie aérienne avaient alors rassuré sur la survenue de tels incidents, qui du reste, sont maitrisables.